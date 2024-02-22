Пара устроила свадебную церемонию в туалете: видео со странного празднования

Американцы Логен Эбни и Тиана Эйлсток выбрали нестандартное место для своей свадьбы. Вместо ресторана или праздничного обеда на природе, пара решила пожениться на заправке Hop Shops.

Танцевали на фоне унитаза и рукомойника

На экстравагантную свадьбу молодожены пригласили родителей и нескольких самых близких людей. Все празднование происходило в помещении заправки, а торжественная церемония – в туалете.

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Как и принято, Тиана была одета в белое свадебное платье, а ее жених – в черный костюм. Чтобы добавить праздничности, молодожены украсили заправку голубыми воздушными шариками.

В уборную, где ждали жених и священник, невесту торжественно провел отец. Молодожены взялись за руки и произнесли свои свадебные обеты.

Тиана, от первого танца на этой дискотеке и до этого момента, я клянусь идти по жизни с тобой. Через фанк-биты и мягкие мелодии, каждый ритм жизни,

– сказал Логен.

Смотрите видео со свадьбы, которая состоялась на заправке:

В уборной была кнопка, которая включала диско-шар и музыку. Поэтому после церемонии молодожены нажали кнопку и прямо в туалете выполнили свой первый свадебный танец.

После того они вышли из туалета и разрезали на кухне заправки свадебный торт. Похоже, молодожены были в восторге от своей идеи по празднованию, ведь на видео они просто сияли от счастья.