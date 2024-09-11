Встречаются в его спальне: пара, которая спит в разных комнатах, удивила подробностями

27-летняя Шантель Билли из австралийского города Мельбург рассказала в тиктоке, что у нее и ее партнера есть разные спальни и вместе они не спят. Пользователи сети набросились на девушку с бешеной критикой. Мол, Шантель и ее бойфренд "не любят друг друга".

"Отдельные комнаты – лучшее решение для отношений"

Шантель и ее возлюбленный вместе уже 3 с половиной года. Они счастливы вместе и полностью удовлетворены своими отношениями.

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Девушка никогда не могла подумать, что одно ее откровенное признание вызовет такой фурор в тиктоке. Видео, где Шантель призналась, что не спит вместе со своим парнем, набрало более 2 миллионов просмотров и множество комментариев.

Мы с партнером не живем в одной спальне. Каждый вечер в 19:30 мы встречаемся в его комнате, он делает нам чашку чая, и мы смотрим эпизод нашего телешоу. Тогда мы расстаемся и оба хорошо спим. Я люблю нас,

– сказала Шантель.

Многие пользователи сети раскритиковали пару. Они писали, что Шантель находится в "несчастных отношениях", если не хочет спать со своим любимым. Мол, это "дико" и вообще не романтично. Однако было много тех, которые наоборот поддержали пару и заметили, что спать отдельно действительно удобнее.

Обратите внимание! Многие эксперты утверждают, что спать в отдельных комнатах или под разными одеялами – это норма. Если рядом с партнером человек не высыпается, то лучше поэкспериментировать, а не страдать.

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Шантель рассказала журналистам, что они с партнером спят в разных комнатах, потому что так комфортнее.

Мы потратили 3 года, жертвуя нашим комфортом и постоянным сном. В конце концов, мы решили попробовать отдельные кровати и спальни, и это было лучшим для наших отношений,

– объяснила девушка.

Она счастлива, что имеет собственную комнату. Девушка объяснила, что в детстве у нее никогда не было отдельной комнаты, и теперь ей нравится иметь собственное пространство. Шантель обустроила комнату так, как нравится ей. Это позволяет ей больше проявлять творчество и видение эстетики.

Шантель была удивлена негативными комментариями в тиктоке. Она заметила, что многие люди стереотипно мыслят об отношениях и не понимают, что любовь заключается не только в том, чтобы спать вместе.