"Окремі кімнати – найкраще рішення для стосунків"

Шантель на її коханий разом вже 3 з половиною роки. Вони щасливі разом та повністю задоволені своїми стосунками.

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Дівчина ніколи не могла подумати, що одне її відверте зізнання спричинить такий фурор у тіктоці. Відео, де Шантель зізналася, що не спить разом зі своїм хлопцем, набрало понад 2 мільйони переглядів та безліч коментарів.

Ми з партнером не живемо в одній спальні. Кожного вечора о 19:30 ми зустрічаємося в його кімнаті, він робить нам чашку чаю, і ми дивимося епізод нашого телешоу. Тоді ми розлучаємось і обидвоє добре спимо. Я люблю нас,

– сказала Шантель.

Багато користувачів мережі розкритикували пару. Вони писали, що Шантель перебуває у "нещасних стосунках", якщо не хоче спати зі своїм коханим. Мовляв, це "дико" і взагалі не романтично. Однак було багато тих, які навпаки підтримали пару і зауважили, що спати окремо справді зручніше.

Зверніть увагу! Багато експертів стверджують, що спати в окремих кімнатах або під різними ковдрами – це норма. Якщо поруч з партнером людина не висипається, то краще поекспериментувати, а не страждати.

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Шантель розповіла журналістам, що вони з партнером сплять в різних кімнатах, бо так комфортніше.

Ми витратили 3 роки, жертвуючи нашим комфортом і постійним сном. Зрештою, ми вирішили спробувати окремі ліжка та спальні, і це було найкращим для наших стосунків,

– пояснила дівчина.

Вона щаслива, що має власну кімнату. Дівчина пояснила, що у дитинстві в неї ніколи не було окремої кімнати, то ж тепер їй подобається мати власний простір. Шантель облаштувала кімнату так, як подобається їй. Це дозволяє їй більше проявляти власну творчість та бачення естетики.

Шантель була здивована негативними коментарями у тіктоці. Вона зауважила, що багато людей стереотипно мислять про стосунки і не розуміють, що кохання полягає не лише у тому, щоб спати разом.