Алекс позвонил только одной девушке – Глэдис

Программа для знакомств Operation Match была первой в своем роде. В 1965 году ее создали двое студентов Гарварда.

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Для того, чтобы зарегистрироваться в программе, нужно было заполнить и отправить бумажную анкету. В ней пользователи должны были ответить на более 100 вопросов о себе и своем идеальном свидании. Студенты Гарварда за 3 доллара использовали компьютер IBM для обработки ответов. На основе анкеты он дал им сгенерированный список из шести лучших потенциальных совпадений.

Такие анкеты отправили Алекс и Глэдис. Мужчина в то время учился в Колумбийском университете, а женщину только что зачислили в Бруклинский колледж.

Это было что-то совершенно новое, начатое в колледжах. Это поразило нас всех,

– сказала Глэдис.

Через несколько недель после заполнения анкеты Глэдис и Алекс получили письмо с контактными данными партнеров, которые им подобрала программа. Алекс позвонил только одной девушке из списка – Глэдис. Когда студенты пошли на свидание, между ними мгновенно возникла сильная связь. Через год после первой встречи мужчина сделал предложение любимой.

Смотрите видео об истории любви благодаря приложению для знакомств:

Спустя почти 60 лет супруги до сих пор влюблены. Это заметно даже по тому, как они смотрят друг на друга. У Алекса и Глэдис есть трое детей, а также собственный бизнес – ювелирный магазин.