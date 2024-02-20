Алекс подзвонив лише одній дівчині – Гледіс

Програма для знайомств Operation Match була першою у своєму роді. У 1965 році її створили двоє студентів Гарварду.

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Для того, щоб зареєструватися у програмі, потрібно було заповнити та надіслати паперову анкету. У ній користувачі мали відповісти на понад 100 запитань про себе та своє ідеальне побачення. Студенти Гарварду за 3 долари використовували комп'ютер IBM для обробки відповідей. На основі анкети він дав їм згенерований список із шести найкращих потенційних збігів.

Такі анкети відправили Алекс та Гледіс. Чоловік у той час вчився у Колумбійському університеті, а жінку щойно зарахували у Бруклінський коледж.

Це було щось абсолютно нове, розпочате в коледжах. Це вразило нас усіх,

– сказала Гледіс.

Через кілька тижнів після заповнення анкети Гледіс та Алекс отримали лист з контактними даними партнерів, які їм підібрала програма. Алекс подзвонив лише одній дівчині зі списку – Гледіс. Коли студенти пішли на побачення, між ними миттєво виник сильний зв'язок. Через рік після першої зустрічі чоловік освідчився коханій.

Дивіться відео про історію кохання завдяки додатку для знайомств:

Через майже 60 років подружжя досі закохане. Це помітно навіть по тому, як вони дивляться один на одного. У Алекса та Гледіс є троє дітей, а також власний бізнес – ювелірний магазин.