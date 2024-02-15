Познакомились на каникулах и расстались на 12 лет: супруги поразили своей историей
33-летняя Моника Миллингтон познакомилась со своим 33-летним мужем Томом, когда им обоим было по 14 лет. Подростки сразу влюбились и провели незабываемую неделю, однако после этого пара рассталась на 12 лет.
Симпатия с первого взгляда
Знакомство будущих супругов состоялось в 2015 году. Тогда они вместе с семьями приехали на отдых в Мексику.
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Моника ежегодно ездила с родителями на тот же курорт, но только 2005 год стал особенным – тогда она встретила Тома в фойе отеля. Парень сразу понравился девушке, поэтому впоследствии в бассейне она решила с ним познакомиться. Девушка сразу была поражена тем, как Том говорил, – Моника впервые в жизни услышала британский акцент.
Это был чистый роман в отпуске – мы целовались и держались за руки,
– рассказала Моника.
Моника и Том на отдыхе в Мексике / Фото SWNS
Неделя прошла быстро и подростки разъехались по своим домам. Они обменялись номерами телефонов и продолжали дальше общаться. Однако впоследствии Моника и Том пошли в разные колледжи и выходили на контакт друг с другом все реже.
Жизнь каждого из них продолжалась, и Моника вышла замуж за парня из колледжа. Однако их брак был не долгим – через 2 года после свадьбы пара развелась.
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Старые чувства вспыхнули с новой силой
На свой 26-й день рождения девушка получила поздравительное письмо от Тома. Бывшие влюбленные созвонились спустя 12 лет после последнего разговора, и Моника рассказала мужчине о своем неудачном браке.
Мы разговаривали 15 минут, и он сказал, что до сих пор влюблен в меня. Я сказала, что чувствую то же самое. Как только я увидела его лицо, оно показалось мне знакомым. В разговоре казалось, что я разговариваю со своим лучшим другом – это было совсем не странно,
– сказала Моника.
В то время Моника жила в Далласе, а Том – в Сингапуре, поэтому они решили встретиться накануне Нового года на нейтральной территории – в Лондоне. Мужчина и женщина договорились пообедать в пабе, но просидели там аж 7 часов. У них было столько тем для разговоров, что старые знакомые никак не могли остановиться. По словам Моники, у них как будто было "свидание на стероидах".
Подростковые чувства вспыхнули с новой силой / Фото SWNS
Пара считает себя очень счастливой
Через несколько месяцев Моника и Том поженились в Сингапуре, а их матери стали свидетелями. Супруги в браке уже 6 лет и воспитывают годовалого сына.
"Я не могу поверить, что 14-летний парень, которого я встретила на каникулах в Мексике, теперь мой муж. Меня это поражает. Мне очень повезло с мужем", – сказала женщина.
В 2016 году пара поженилась / Фото SWNS
В то же время Том признался, что пытался привлечь внимание Моники с первой секунды, как ее увидел. Все время их разлуки чувства мужчины только росли. Сейчас он счастлив, что они наконец вместе.