35 лет вместе: пара поженилась после участия в популярном телевизионном шоу

Сью и Алекс Тейтем познакомились на съемках телешоу "Свидание вслепую" и стали первой парой, которая затем официально поженилась. Они счастливо живут в браке вот уже 35 лет.

Пара вспомнила свою невероятную историю, за которой наблюдали тысячи зрителей. Что подтолкнуло Алекса выбрать из других девушек именно Сью – невероятные подробности.

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Выбрал "номер 2"

В середине 80-х на британские экраны вышло шоу "Свидание вслепую" с телеведущей Силлой Блэк. Его суть заключалась в том, что герой выбирает среди трех претенденток девушку и идет с ней на свидание. Важный аспект: героини скрываются за специальной ширмой и единственная возможность с ними познакомиться – пообщаться и задать вопрос.

Собственно, так началась история Алекса и Сью. На свидание с мужчиной претендовали сразу три девушки. Но он выбрал "номер 2", за которым скрывалась именно его теперешняя жена. Она вспомнила, как у нее дрожали ноги от волнения, а первое, о чем она подумала перед встречей с Алексом, – только бы он был выше ее.

Когда отклонился экран и мы увидели друг друга, я сразу "поставила галочку". Он был очень веселый, ему нравились мои ответы и я знала, что мы хорошо проведем время,

– вспомнила Сью.

Сразу из съемочного павильона пару увезли в Ирландию, где устроили средневековый банкет и первое свидание влюбленных. Именно так, чувства у них возникли мгновенно.

До конца дня мы больше чем просто держались за руки,

– откровенно призналась женщина.

После съемок Алекс и Сью остались вместе, но в течение двух лет были вынуждены строить отношения на расстоянии. Впоследствии Алекс решился сделать любимой предложение и таким образом они построили крепкую семью.

Несмотря на годы, пара признается, что до сих пор влюблена. По словам мужчины, их рецепт отношений – умение заботиться друг о друге и наслаждаться тем, что дает жизнь.

У нас был счастливый брак, несмотря на то, что жизнь подбрасывала нам многое. Но в целом наша философия состоит в том, чтобы держаться за руки и смеяться над жизнью, и все будет хорошо,

– отметил Алекс.

Именно смех и доброта нравится Сью в Алексе. А ему – непревзойденная красота жены, которая была еще тогда, во время съемок их судьбоносного шоу.