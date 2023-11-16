Отсутствие секса в браке: как долго могут продолжаться такие отношения

Женатые пары или те, которые находятся в отношениях часто задают вопрос: как часто нужно заниматься сексом. Это ведь важный аспект, на который в большинстве случаев делается акцент.

Но можно ли иметь счастливые отношения без половых актов? Эксперты исследовали этот вопрос и готовы дать ответ.

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Брак без секса: да или нет

Что ж, некоторые эксперты уверены: брак без секса не означает конец отношений. А интимная жизнь не определяет их успеваемость и не делает совершенно здоровыми. Впрочем, выбирая минимизировать или, возможно, вообще исключить интимную жизнь, стоит быть "на одной волне" со своим партнером в этом вопросе.

Важность секса зависит от цели отношений,

– уверяет эксперт по вопросам отношений Кортни Бойер.

По ее словам, преобладают случаи, когда кто-то из партнеров в браке на давит другого для удовлетворения своих потребностей. Но сначала отношения вообще не основывались на сексе, он нужен был только для продолжения рода.

Секс – це прекрасна можливість дослідити нові грані стосунків та краще пізнати себе і партнера. Щоб ці експерименти були безпечними, використовуйте презервативи Durex® , які протестовані електронікою та пройшли випробування на якість.Жоден із засобів контрацепції не гарантує 100% захист від вагітності та ЗПСШ. *Реклама медичного виробу. Презервативи латексні з силіконовою змазкою DUREX® Invisible (ультратонкі), 3 шт. та 12 шт. Сертифікати відповідності № UA.TR.098.0007-15. Перед застосуванням ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.

"Если один или оба партнера действительно не желают секса, эти отношения все равно могут работать. Но только они могут решить, насколько секс важен для них и для отношений", – объясняют эксперты.

Здесь говорится о том, что секс может быть для некоторых людей способом чувствовать себя любимым и желанным, а для других не столь приоритетным. Чтобы отношения работали без секса, следует определить обоим партнерам следующие аспекты:

проговорите свои ценности и интересы;

каковы ваши ожидания от отношений;

хотите ли вы оба отношения без секса и как можете удовлетворить свои потребности;

важно, чтобы оба партнера решили, что секс не является приоритетом.

"Честность, открытость, доверие, уязвимость и любовь являются ключевыми элементами того, чтобы отношения работали. Это прекрасное время для жизни, если вы ищете особенные отношения", – добавляют специалисты.