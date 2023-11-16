Відсутність сексу у шлюбі: як довго можуть тривати такі стосунки

Одружені пари або ті, що перебувають у стосунках, часто ставлять питання: як часто треба займатися сексом. Адже це важливий аспект, на який у більшості випадків робиться акцент.

Але чи можна мати щасливі стосунки без статевих актів? Експерти дослідили це питання і готові дати відповідь.

Дивіться також Що почитати, щоб зрозуміти стосунки: підбірка психологічних книг

Шлюб без сексу: так чи ні

Що ж, деякі експерти переконані: шлюб без сексу не означає кінець стосунків. А інтимне життя не визначає їх успішність і не робить абсолютно здоровими. Утім, обираючи мінімізувати чи, можливо, узагалі забрати інтимне життя, варто бути "на одній хвилі" зі своїм партнером у цьому питанні.

Важливість сексу залежить від мети стосунків,

– запевняє експертка із питань стосунків Кортні Бойер.

За її словами, переважають випадки, коли хтось із партнерів у шлюбі тисне на іншого задля задоволення своїх потреб. Але спочатку стосунки взагалі не грунтувалися на сексі, він потрібен був лише для продовження роду.

Секс – це прекрасна можливість дослідити нові грані стосунків та краще пізнати себе і партнера. Щоб ці експерименти були безпечними, використовуйте презервативи Durex® , які протестовані електронікою та пройшли випробування на якість.Жоден із засобів контрацепції не гарантує 100% захист від вагітності та ЗПСШ. *Реклама медичного виробу. Презервативи латексні з силіконовою змазкою DUREX® Invisible (ультратонкі), 3 шт. та 12 шт. Сертифікати відповідності № UA.TR.098.0007-15. Перед застосуванням ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.

"Якщо один або обидва партнери справді не бажають сексу, ці стосунки однаково можуть працювати. Але тільки вони можуть вирішити, наскільки секс важливий для них і для стосунків", – пояснюють експерти.

Тут мовиться про те, що секс може бути для деяких людей способом почуватися коханим і бажаним, а для інших не є таким пріоритетним. Щоб стосунки працювали без сексу, варто визначити обом партнерам наступні аспекти:

проговоріть свої цінності та інтереси;

які ваші очікування від стосунків;

чи ви обоє бажаєте стосунків без сексу і як можете задовольнити свої потреби;

важливо, щоб обоє партнерів вирішили, що секс не є пріоритетом.

"Чесність, відкритість, довіра, вразливість і любов є ключовими елементами того, щоб стосунки працювали. Це чудовий час для життя, якщо ви шукаєте особливі відносини", – додають фахівці.