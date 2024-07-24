Не делайте ни в коем случае: как одним поступком убить самые крепкие отношения

Каждая история любви – уникальна. Однако некоторые моменты являются универсальными. Например, то, что не стоит сравнивать любимого человека с другими.

В общем сравнение одного человека с другим – очень плохая идея. Love 24 рассказывает, как она может повлиять на отношения.

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Как одна фраза может убить отношения

Большинство взрослых травм – родом из детства. К сожалению, часто случаются моменты, когда родители сравнивают своего ребенка с другими. Это оставляет отпечаток на всю дальнейшую жизнь и заставляет ошибочно поверить, что любовь нужно заслужить.



Сравнение обесценивает / Unsplash

Поэтому, сравнивая своего любимого человека, вы можете разблокировать его травматические воспоминания, а также – обесцениваете его уникальный опыт. В целом это следует считать табу в отношениях.

Очень часто к сравнениям может прибегнуть человек, которого и самого сравнивали. Этот опыт лучше всего проработать с психологом. Тогда будет шанс построить гармоничные и долговременные отношения, которые будут приносить счастье, а не доставлять боль.