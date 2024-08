Для Алины это – первый брак. Для Хорста-Дитера Эша – второй. Интересно, что у супругов есть общая дочь: Марселина родилась весной 2024 года.

Миллионер верит в искреннюю любовь

Свадьба пары состоялась на курорте One and Only, расположенном в США. Для 22 гостей устроили камерную церемонию. Известно, что в меню были томатный суп, соте из креветок и "чуррос" (испанские лакомства. Из алкогольных напитков наливали игристое.



Счастливая пара / Horst-Dieter Esch

Хотя в сети уже высказывают разные мнения относительно этой свадьбы (в частности, предполагают, что Алину больше интересует кошелек миллионера, чем его рука и сердце), сам Эш настроен оптимистично. Он замечает, что у них с Алиной – вроде бы искренняя любовь. Деньги для его избранницы, по словам миллионера, – "не проблема". Алина – вроде бы из богатой семьи. Хотя все мы знаем, что россиянам не стоит доверять ни при каких обстоятельствах.

Это был самый важный и самый эмоциональный день в моей жизни,

– заявила Алина.

Жить молодожены планируют в Германии. Они уже присмотрели себе гнездышко возле Мюнхена.