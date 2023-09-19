Фильмы и сериалы об отношениях, которые должна посмотреть каждая пара: подборка психолога

Осенние вечера становятся все длиннее и холоднее, больше времени хочется проводить дома. Одним из популярнейших занятий остается просмотр фильмов и сериалов. Вместе с любимым человеком можно посмотреть не только что-нибудь интересное, но и полезное для отношений.

Далее по рекомендации психологини Кристины Чопко расскажем о нескольких фильмах и сериалах, которые внесут разнообразие в ваши отношения и точно подойдут для просмотра вдвоем.

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"Колония Дигнидад"

2015романтико-исторический триллер

Лента основана на реальных событиях. Главные герои – немецкая молодая пара, оказывающаяся в эпицентре военного переворота в Чили в 1973 году. События происходят в колонии "Дигнидад" – немецком поселении в Чили, которое основал глава немецкой секты Пауль Шефер в 1961 году. Впоследствии колонию превратили в политическую тюрьму, где происходили пытки и убийства противников режима Пиночета.

"Колония Дигнидад": смотрите онлайн трейлер фильма

"Унесенные ветром"

1939романтика, драма

Это культовая лента по роману Маргарет Митчелл о любви и ненависти на фоне Гражданской войны в США. Сюжет разворачивается вокруг молодой и энергичной девушки Скарлетт О'Хара, которая стала сильнее, пройдя через горнило войны. Скарлет не хочет влюбляться, пока не завершится война между Севером и Югом. Чтобы спасти семью, девушка готова выйти замуж за нелюбимого Рэтта Батлера – циничного и самодовольного мужчину. Но чем это обернется для нее?

"Унесенные ветром": смотрите онлайн трейлер фильма

"Вечное сияние чистого разума"

2004романтика, фантастика, драма

Джоэль и Клементина – две противоположности, которые постоянно то притягиваются, то отталкиваются. Клементина – раскованная девушка с цветными волосами и вечными перепадами настроения. Джоэль, которого сыграл Джим Керри, – скучный консерватор, постоянно всем недоволен. Во время ссоры Клемм решает расстаться с любимым, но принесет ли ей это счастье?

"Вечное сияние чистого ума": смотрите онлайн трейлер фильма

"Секс и Калифорния"

2007драма, комедия

Сериал, состоящий из пяти сезонов. В центре сюжета – писатель Генк Муди, борющийся со своими демонами. Он испытывает творческий кризис, алкоголизм, разрыв отношений с близкими людьми. Главной манией Генки есть секс. Несмотря на то, что муж влюблен в бывшую жену Карен, он упускает возможность вернуть семью, завязывая страстные романы. К чему приведет Генка такой образ жизни?

"Секс и Калифорния": смотрите онлайн трейлер 1 сезона