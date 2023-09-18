Известно, что бывшие влюбленные обожали ролевые игры. Впрочем, Герд не давала разрешения на публикацию своих фотографий.

Кстати говоря Типы привязанности в отношениях: какие бывают и как с ними бороться

Илон Маск "слив" в сеть фото Эмбер Герд

О захвате американского миллиардера ранее рассказывал журналист и автор биографии Маска Уолтер Айзексон. Он писал, что когда бизнесмен познакомился с Эмбером, он сравнил ее с Ангелом из Overwatch. Чтобы приятно удивить своего любимого, Герд потратила два месяца на пошив костюма, чтобы максимально точно изобразить героиню из Overwatch.



Что известно об отношениях Эмбер Герд и Илона Маска

Эмбер Герд и Илон Маск имели краткий роман в 2017 году. Этот период совпал со скандальным процессом развода актрисы с актером Джонни Деппом. По неофициальной информации, Герд даже могла предавать Деппу с Илоном Маском.

Кстати, недавно Илон Маск стал отцом уже десятого ребенка, которую родила известная певица Клэр Буше (Grimes – 24 Канал). Любопытно, что пара разошлась в 2021 году. Однако это не помешало им стать родителями еще двух детей, появившихся на свет с помощью суррогатной матери.