Как Кейт Миддлтон называет принца Уильяма: неожиданно и очень курьезно

Кейт Миддлтон и принц Уильям – любимая пара миллионов. Поклонники стараются узнать как можно больше новостей об их частной жизни.

Интересно, что почти все члены королевской семьи имеют свои милые прозвища. Например, королеву Елизавету II родные называли Лилибет. Между тем принц Филипп обращался к любимой "капусточка".

Обратите внимание Была категорически против Кейт: СМИ раскрыли данные об отношениях королевы Камиллы и принца Уильяма

Между тем король Чарльз и королева Камилла обмениваются милыми прозвищами "Фред" и "Глэдис". Они используют их на протяжении десятилетий.

Как Кейт Миддлтон называет принца Уильяма

Между тем Кейт Миддлтон называет любимого "Большой Вилли". Интересно, что "Вилли" принца Уэльского называют и другие члены семьи. В частности, такое прозвище брата вспоминает принц Гарри в своих мемуарах "Запасной".



Кейт придумала милое прозвище мужу / Getty images

Стоит заметить, что недавно СМИ раскрыли, как Кейт Миддлтон достигла мира в браке. Ранее супруги очень часто и бурно ссорились. Однако впоследствии Кейт Миддлтон начала относиться к принцу Уильяму как к своему четвертому ребенку. Это помогло супругам переосмыслить свои отношения и достичь согласия.