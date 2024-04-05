Удовольствие, а не боль: как избавиться от неприятных ощущений во время секса

Многие женщины хоть раз в жизни сталкивались с болью во время секса. Неприятные ощущения точно не дают возможности расслабиться и получать удовольствие. Так как же их избежать – читайте дальше.

Сообщество украинских врачей дало советы, как сделать, чтобы секс ассоциировался только с оргазмом, а не болью.

Читайте также Так захотела любовница: мужчина заставляет мать своих 3 детей вернуть девичью фамилию

Прежде всего надо помнить, что каждому человеку нужно разное время для того, чтобы разогреться. Одна женщина может быть готовой за минуту, а другой – нужны долгие прелюдии. Также важно создать комфортную атмосферу – можно зажечь свечи и включить романтическую музыку. Это настроит на отдых и спокойствие.

Как избежать боли во время секса

Увлажнения много не бывает. Начните поиск хорошего лубриканта с аптеки, а дальше можете посетить секс-шопы, чтобы поэкспериментировать. Однако отдавайте предпочтение качественным средствам без добавок и ароматизаторов.

Начните поиск хорошего лубриканта с аптеки, а дальше можете посетить секс-шопы, чтобы поэкспериментировать. Однако отдавайте предпочтение качественным средствам без добавок и ароматизаторов. Попробуйте другую позу . Глубокие толчки могут быть болезненными для женщин, поэтому стоит попробовать позиции, в которых вы сможете контролировать темп и глубину проникновения. Также используйте подушку, ведь изменение угла позволит избавиться от неприятных ощущений.

. Глубокие толчки могут быть болезненными для женщин, поэтому стоит попробовать позиции, в которых вы сможете контролировать темп и глубину проникновения. Также используйте подушку, ведь изменение угла позволит избавиться от неприятных ощущений. Перед сексом обязательно сходите в туалет – ваш мочевой пузырь должен быть пустым.

– ваш мочевой пузырь должен быть пустым. Примите теплую ванну перед половым актом.

перед половым актом. Если уже после секса вы чувствуете жжение, то приложите к вульве лед .

. Будьте откровенны с партнером и расскажите, какая скорость и глубина проникновения вам комфортнее.

Запомните, если вы регулярно чувствуете боль во время секса, или она усиливается, то лучше обратиться к гинекологу.