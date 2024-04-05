Задоволення, а не біль: як позбутися неприємних відчуттів під час сексу
Джерело:sviy.doc
Багато жінок хоч раз у житті стикалися з болем під час сексу. Неприємні відчуття точно не дають можливості розслабитися й отримувати задоволення. То ж як їх уникнути – читайте далі.
Спільнота українських лікарів дала поради, як зробити, аби секс асоціювався лише з оргазмом, а не болем.
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Найперше треба пам'ятати, що кожній людині потрібен різний час для того, щоб розігрітися. Одна жінка може бути готовою за хвилину, а іншій – потрібні довгі прелюдії. Також важливо створити комфортну атмосферу – можна запалити свічки й увімкнути романтичну музику. Це налаштує на відпочинок та спокій.
Як уникнути болю під час сексу
- Зволоження багато не буває. Почніть пошук хорошого лубриканту з аптеки, а далі можете відвідати секс-шопи, щоб поекспериментувати. Однак надавайте перевагу якісним засобам без добавок та ароматизаторів.
- Спробуйте іншу позу. Глибокі поштовхи можуть бути болючими для жінок, тому варто спробувати позиції, у яких ви зможете контролювати темп та глибину проникнення. Також використовуйте подушку, адже зміна кута дозволить позбутися неприємних відчуттів.
- Перед сексом обов'язково сходіть в туалет – ваш сечовий міхур має бути порожнім.
- Прийміть теплу ванну перед статевим актом.
- Якщо вже після сексу ви відчуваєте печіння, то прикладіть до вульви лід.
- Будьте відвертими з партнером і розкажіть, яка швидкість та глибина проникнення вам комфортніша.
Запам'ятайте, якщо ви регулярно відчуваєте біль під час сексу, або він посилюється, то краще звернутися до гінеколога.