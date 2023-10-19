Саманта Гилкрист – организатор свадеб с 15-летним стажем называет 5 неочевидных пунктов, на которые следует обратить внимание во время подготовки. Тогда ваш праздник пройдет так, как вы его точно представляли.

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Гости

За 15 лет организации свадебных празднований Саманта отмечает, что одну из ключевых ролей играют гости. Иногда некоторые из них не очень благосклонны к молодоженам и могут достаточно скептически относиться ко всему, что попадется им в глаза. Поэтому эксперт советует приглашать в этот день тех, кто действительно искренне сможет разделить вашу радость и от души поздравить.

Если у гостей есть маленькие дети, позаботьтесь заранее об игровой площадке и по возможности аниматора для малышей. Так и им будет интересно, и родителям не придется беспокоиться и все время отвлекаться.

Напитки

Конечно, напитки – один из главных элементов в праздничных угощениях. Сначала Саманта советует вычеркнуть из списка красное вино. Это для того чтобы в любых непредсказуемых ситуациях не получить красное пятно на платье или костюме.

Другой важный аспект – безалкогольные напитки. Как показывает ее практика последних лет, четверть взрослых гостей на празднике не употребляют алкоголь в течение дня. Потому крутые, неординарные безалкогольные альтернативы станут большим сюрпризом для гостей.

Еда

Обычно основное угощение начинается ближе к вечеру. А в течение всего дня гости и сами молодожены почти ничего не едят. Поэтому организатор свадеб советует накормить гостей. Это могут быть небольшие аперитивы в местах, где будет проходить сама церемония. Или специально организованный кейтеринг. В таком случае запаса энергии и сил хватит в два раза дольше для празднования.

Стиль

Обычно молодожены выбирают определенный стиль свадьбы. Дресс-кодом уже не удивишь приглашенных гостей. Но о нем следует заранее напомнить и команде, которая будет обслуживать празднование. Официанты, ведущая, фотограф – они должны визуально "вписываться" в ваш праздник.

Подарки

Конечно, на свадьбах принято дарить подарки. И гости делают это по своему усмотрению или исходя из опыта, или ненужных вещей дома (шутка). Чтобы получить то, что вам нужно – не стесняйтесь составить "письмо желаний". Напишите список и поделитесь с приглашенными гостями.

Конечно, все эти вещи – не инструкция прямого действия, а только советы. Выбирайте наиболее подходящее к вашему празднованию.