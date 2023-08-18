Ешьте его каждый день: ученые назвали продукт, повышающий качество спермы

Здоровое питание очень важно для поддержки мужской репродуктивной системы. Испанские ученые исследовали, что потребление орехов может значительно повысить качество спермы.

Ученые приняли под осмотр 110 здоровых мужчин в возрасте от 18 до 35 лет и разделили их на две группы. Одна группа была обязана употреблять ежедневно 60 граммов орехов – миндалов, фундука и грецких орехов – в течение 14 недель. Другая группа соблюдала диету, в которой орехи употреблялись очень редко.

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Орехи улучшают качество спермы

Результаты исследования поразили: мужчины, потреблявшие орехи, имели в среднем на 16% более высокую концентрацию половых клеток в сперме по сравнению с контрольной группой. Жизнеспособность сперматозоидов оказалась на 4% выше, а подвижность клеток улучшилась на 6%.

Интересным фактом является также снижение уровня фрагментации ДНК сперматозоидов у мужчин, регулярно потреблявших орехи. Фрагментация ДНК сперматозоидов является одной из самых распространенных причин мужского бесплодия.

Итак, заметьте, что диета, богатая жирными кислотами омега-3, антиоксидантами и витамином B, может положительно влиять на фертильность мужчин. Омега-3 жирные кислоты известны своими полезными свойствами для сердечно-сосудистой системы и общего здоровья. Антиоксиданты, содержащиеся в орехах, помогают защищать клетки от стресса и улучшают их функционирование.

Орехи улучшают качество спермы.

Учитывая эти исследования, здоровое питание, включающее регулярное потребление орехов, может быть отличным шагом для тех, кто стремится повысить качество своей спермы и поддержать репродуктивное здоровье.