Їжте його щодня: вчені назвали продукт, який підвищує якість сперми

Здорове харчування дуже важливе для підтримки чоловічої репродуктивної системи. Іспанські вчені дослідили, що споживання горіхів може суттєво підвищити якість сперми.

Науковці взяли під огляд 110 здорових чоловіків віком від 18 до 35 років та поділили їх на дві групи. Одна група була зобов'язана вживати щодня 60 грамів горіхів – мигдалів, фундука та волоських горіхів – протягом 14 тижнів. Інша група дотримувалася дієти, в якій горіхи вживались дуже рідко.

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Горіхи покращують якість сперми

Результати дослідження неабияк вразили: чоловіки, які споживали горіхи, мали в середньому на 16 % вищу концентрацію статевих клітин у спермі порівняно з контрольною групою. Життєздатність сперматозоїдів виявилася на 4 % вищою, а рухливість клітин покращилася на 6 %.

Цікавим фактом є також зниження рівня фрагментації ДНК сперматозоїдів в тих чоловіків, які регулярно споживали горіхи. Фрагментація ДНК сперматозоїдів є однією з поширених причин чоловічого безпліддя.

Тож, зауважте, що дієта, багата жирними кислотами омега-3, антиоксидантами та вітаміном B, може позитивно впливати на фертильність чоловіків. Омега-3 жирні кислоти відомі своїми корисними властивостями для серцево-судинної системи та загального здоров'я. Антиоксиданти, які великою кількістю містяться в горіхах, допомагають захищати клітини від стресу та покращують їх функціонування.

Горіхи покращують якість сперми / Pexels

Враховуючи ці дослідження, здорове харчування, яке включає регулярне споживання горіхів, може бути чудовим кроком для тих, хто прагне підвищити якість своєї сперми та підтримати репродуктивне здоров'я.