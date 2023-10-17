Мы пережили кризис: Оля Полякова откровенно рассказала об отношениях с мужем

Певица Оля Полякова откровенно призналась, что вместе со своим мужем Вадимом пережила кризис в отношениях. Супругам пришлось заново привыкать к жизни вместе.

В интервью Дмитрию Гордону Оля подчеркнула, что именно держит их с Вадимом любовь уже почти 20 лет.

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Семейный кризис

В прошлом году Оля Полякова вынуждена была 5 месяцев жить и работать за границей. Она была вместе со своими дочками и мамой. А вот ее муж Вадим оставался в Украине и таким образом супруги были разделены.

Полякова рассказала, что за это время и у нее, и у мужа сформировались новые привычки. Им пришлось заново учиться жить вместе.

Когда ты возвращаешься домой в ту историю, которая была – ты другой человек. И он другой человек. Нам первое время было сложно. Я сказала: нам сложно, нам нужно снова привыкать к супружеской жизни. И снова возвращаться в ту конструкцию, которая уже не работает,

– поделилась артистка.

Более того, усложняли отношения и внешние факторы. Оля вернулась во время блекаутов и с ужасом для себя осознала, что ее дом, который она собственноручно строила, уже не доставляет ей радости.

"Я вернулась в самый депрессивный период. Это не тот дом, к которому я привыкла. У меня нет работы, я должна сидеть дома в темноте. С Вадиком у нас тоже начались какие-то стычки. Потому что приехал человек, который привык жить один и у него сформировались определенные привычки, а у него свои. И это уже не тот дом, в котором мы жили. Я впала в депрессию. Я не понимала как мне жить и что происходит", – призналась в интервью Полякова.

И только работа, которая уже впоследствии началась для Оли, спасла ее. Певица, привыкшая большую часть времени работать, вернулась в свою жизнь. Она снова полюбила свой дом и отношения с мужем наладились.

Мы не расстаемся. Но мы пережили кризис,

– констатировала звезда.

Секрет отношений

В этом году в сентябре семье Оли и Вадима исполнилось 19 лет. Как отметила певица в своем Инстаграме, они оба забыли об этой дате. Впрочем, для них это не страшно, когда "так долго знаешь друг друга".

Полякова подчеркнула, что именно Вадим знает ее лучше всего и любит так, как никто другой.

Он 100% лучше знает меня, чем мама. Он 100% хочет со мной жить и позволяет быть тем, кем я являюсь. Он меня не долбит, не контролирует, не унижает. Он мне помогает, и он меня любит. И это единственный человек в мире, который меня любит безусловно,

– делилась она.

Впрочем, разница в возрасте все же сказывается. У этих героев она 16 лет.

"Мой Вадик ежедневно ложится спать после завтрака. Он просыпается в 4:30 утра. Идет скачет на лошадках, дальше у него растяжка, заплыл в Днепре, потом он приходит такой свеженький на завтрак. А потом идет ложиться спать, потому что у него уже целый день прошел. Для меня идея лечь днем и поспать – из разряда невозможных", – рассказала Оля.

Он уже взрослый и хочет другой жизни, а я еще "конь педальный", я хочу еще нестись, у меня шило. А он хочет поспать. В принципе, это не мешает. Он спит и не достает меня, это неплохо,

– как всегда отшутилась Полякова.