"Забыла сказать да": Ольга Харлан показала эксклюзивные кадры с помолвки

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан – официально в статусе невесты. Ее возлюбленный Луиджи Самеле сделал ей предложение. Сначала Ольга только сообщила о радостной новости, а затем показала эксклюзивные кадры с помолвки.

Харлан поблагодарила поклонников за теплые поздравления. Кроме того, она заметила, что трогательный момент попал на видео одного из прохожих. Теплыми кадрами Ольга поделилась в сети.

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Кроме того, она рассказала несколько интересных деталей. В частности, то, что Луиджи на весь вечер забрал у нее сумку, потому что там было кольцо.

А еще я была настолько счастлива и шокирована, что забыла сказать ДА. Он напомнил мне, что надо что-то ответить,

– заявила Ольга.



Ольга поделилась счастливыми кадрами / Инстаграм Kharlan Olga

Поклонники заметили, что кадры – просто прекрасны. Они идеально передают атмосферу романтического момента.



Кадры попали на видео / Инстаграм Kharlan Olga

Вероятно, Луиджи сделал предложение в День рождения Ольги, 4 сентября. Кадрами признания она поделилась уже на следующий день. Где состоялся романтический момент, пока неизвестно.

К слову, ранее в интервью Ольга отметила, что уже готова к браку и семье.