"Забыла сказать да": Ольга Харлан показала эксклюзивные кадры с помолвки
Источник:Kharlan Olga
Украинская фехтовальщица Ольга Харлан – официально в статусе невесты. Ее возлюбленный Луиджи Самеле сделал ей предложение. Сначала Ольга только сообщила о радостной новости, а затем показала эксклюзивные кадры с помолвки.
Харлан поблагодарила поклонников за теплые поздравления. Кроме того, она заметила, что трогательный момент попал на видео одного из прохожих. Теплыми кадрами Ольга поделилась в сети.
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Кроме того, она рассказала несколько интересных деталей. В частности, то, что Луиджи на весь вечер забрал у нее сумку, потому что там было кольцо.
А еще я была настолько счастлива и шокирована, что забыла сказать ДА. Он напомнил мне, что надо что-то ответить,
– заявила Ольга.
Ольга поделилась счастливыми кадрами / Инстаграм Kharlan Olga
Поклонники заметили, что кадры – просто прекрасны. Они идеально передают атмосферу романтического момента.
Кадры попали на видео / Инстаграм Kharlan Olga
Вероятно, Луиджи сделал предложение в День рождения Ольги, 4 сентября. Кадрами признания она поделилась уже на следующий день. Где состоялся романтический момент, пока неизвестно.
К слову, ранее в интервью Ольга отметила, что уже готова к браку и семье.