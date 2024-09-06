Харлан подякувала шанувальникам за теплі привітання. Окрім того, вона зауважила, що зворушливий момент потрапив на відео одного з перехожих. Теплими кадрами Ольга поділилася у мережі.
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Окрім того, вона розповіла декілька цікавих деталей. Зокрема, те, що Луїджі на весь вечір забрав у неї сумку, бо там була обручка.
А ще я була настільки щаслива і шокована, що забула сказати ТАК. Він нагадав мені, що треба щось відповісти,
– заявила Ольга.
Ольга поділилася щасливими кадрами / Інстаграм Kharlan Olga
Шанувальники зауважили, що кадри – просто прекрасні. Вони ідеально передають атмосферу романтичного моменту.
Кадри потрапили на відео / Інстаграм Kharlan Olga
Ймовірно, Луїджі освідчився у День народження Ольги, 4 вересня. Кадрами освідчення вона поділилася вже наступного дня. Де відбувся романтичний момент, наразі невідомо.
До слова, раніше в інтерв'ю Ольга зауважила, що вже готова до шлюбу та сім'ї.