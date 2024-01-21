Таня и Райан встречались 6 месяцев в 2021 году. Мужчина часто переносил встречи, всегда был занятой на выходных из-за того, что должен был проводить время с детьми или коллегами.

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Пара уже расходилась, но не надолго

Женщина решила, что больше не будет терпеть такого отношения к себе и разошлась с Райаном. Она хотела встретить кого-то, кто будет искать возможности встретиться с ней, а не переносить их. Так что Таня отпустила Райана. Однако не до конца.

Женщина начала ходить на свидание с другими мужчинами, но такая связь, как была с Райаном, больше ни с кем возникала.

В глубине моего сознания я постоянно думала: "Они не Райан". Я не могу это объяснить, но у нас была связь, о которой все говорят, когда встречают своего человека. Я просто знала и чувствовала это,

– объяснила Таня.

После очередного катастрофического свидания Таня не удержалась и написала Райану: "Я не хочу встречаться ни с одним другим мужчиной. Единственный мужчина, которого я хочу видеть, – это ты. Это действительно бессмысленно, что мы больше не встречаемся. Не так ли?".

Райан ответил и предложил сходить на кофе. Он сказал, что тоже встречался с другими женщинами, но ни к одной из них не почувствовал того, что чувствует к Тане. Так мужчины и женщина решили попробовать снова.

Таня снова влюбилась в Райана

На этот раз Таня решила действовать по-другому и сразу спросила, поедет ли Райан с ней на отдых в Палм-Спрингс. Женщина была удивлена, потому что мужчина согласился, но отметил, что ему нужно несколько дней, чтобы все решить. Через три дня Райан ответил, что это слишком дорого для него и вообще он должен провести выходные с шефом и коллегами. Но мужчина предложил сходить на бродвейский мюзикл The Music Man.

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Таня была так счастлива, что чуть не плакала. Ее бывший муж не любил ходить на такие действа. На радостях женщина сбросила любимому деньги за билеты и гостиницу, ведь не считала это проблемой.

Мы говорили о поездке. Я снова почувствовала, что влюбилась в него, но по-новому,

– рассказала Таня.



Пара собиралась вместе в театр / Фото Monica Silvestre, Pexels

Правда о Райане ошеломила женщину

Однако счастье длилось не долго – Таня получила сообщение в фейсбуке от неизвестной женщины, которая спрашивала, зачем она сбросила деньги Райану. Выяснилось, что мужчина находился в отношениях с этой женщиной два года, а недавно покинул ее.

Когда Таня зашла на страницу женщины, то была шокирована. Она поняла, что все те разы, когда Райан рассказывал, что якобы должен провести время с детьми, или много работать, он был с ней. Таня осознала, что ее любимый все это время жил двойной жизнью.

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Однажды он послал мне фотографии с баскетбольного матча и пожаловался, что трудно быть третьим колесом со своими друзьями и их женами. Теперь я смотрел на его фотографию, на которой он обнимает эту женщину в тот же день,

– сказала Таня.

Она позвонила Райану, чтобы услышать его объяснение. Но то, что он сказал, еще больше ошеломило женщину. Выяснилось, что все полгода их отношений Райан встречался еще с 6 другими женщинами. Когда они возобновили отношения, то у Райана было 3 других девушек.

Таня призналась, что эта ложь глубоко ранила ее. Теперь женщина не верит в любовь и не доверяет людям. Она чувствует себя униженной. Таня решила поделиться своей историей, чтобы другие женщины были внимательнее к "красным флажкам" в поведении партнеров.