Таня і Раян зустрічалися 6 місяців у 2021 році. Чоловік часто переносив зустрічі, завжди був зайнятий на вихідних через те, що мусив проводити час з дітьми або колегами.

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Пара вже розходилася, але не надовго

Жінка вирішила, що більше не терпітиме такого ставлення до себе і розійшлася з Раяном. Вона хотіла зустріти когось, хто шукатиме можливості зустрітися з неї, а не переноситиме її. То ж Таня відпустила Раяна. Однак, не до кінця.

Жінка почала ходити на побачення з іншими чоловіками, але такий зв'язок, як був з Раяном, більше ні з ким виникав.

У глибині моєї свідомості я постійно думала: "Вони не Раян". Я не можу це пояснити, але у нас був зв'язок, про який усі говорять, коли зустрічають свою людину. Я просто знала і відчувала це,

– пояснила Таня.

Отож після чергового катастрофічного побачення Таня не втрималася і написала Раяну: "Я не хочу зустрічатися з жодним іншим чоловіком. Єдиний чоловік, якого я хочу бачити, – це ти. Це насправді безглуздо, що ми більше не зустрічаємося. Чи не так?".

Раян відповів і запропонував сходити на каву. Він сказав, що також зустрічався з іншими жінками, але до жодної з них не відчув того, що відчуває до Тані. То ж чоловіка і жінка вирішили спробувати знову.

Таня знову закохалася у Раяна

На цей раз Таня вирішила діяти по-іншому й одразу запитала, чи поїде Раян з нею на відпочинок у Палм-Спрінгс. Жінка була здивована, бо чоловік погодився, але зазначив, що йому треба кілька днів, аби все вирішити. Через три дні Раян відповів, що це занадто дорого для нього і взагалі він має провести вихідні з шефом та колегами. Але чоловік запропонував сходити на бродвейський мюзикл The Music Man.

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Таня була така щаслива, що ледь не плакала. Її колишній чоловік не любив ходити на такі дійства. На радощах жінка скинула коханому гроші за квитки та готель, адже не вважала це проблемою.

Ми говорили про поїздку. Я знову відчула, що закохалася в нього, але по-новому,

– розповіла Таня.



Пара збиралася разом у театр / Фото Monica Silvestre, Pexels

Правда про Раяна приголомшила жінку

Однак щастя тривало не довго – Таня отримала повідомлення у фейсбуці від невідомої жінки. Та запитувала, для чого вона скинула гроші Раяну. З'ясувалося, що чоловік перебував у стосунках з цією жінкою 2 роки, а нещодавно покинув її.

Коли Таня зайшла на сторінку жінки, то була шокована. Вона зрозуміла, що у всі ті рази, коли Раян розповідав, що нібито має провести час з дітьми, або багато працювати, він був з нею. Таня усвідомила, що її коханий весь цей час жив подвійним життям.

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Одного разу він надіслав мені фотографії з баскетбольного матчу і поскаржився, що важко бути третім колесом зі своїми друзями та їхніми дружинами. Тепер я дивився на його фотографію, на якій він обіймає цю жінку того самого дня,

– сказала Таня.

Вона подзвонила Раяну, аби почути його пояснення. Та те, що він сказав, ще більше приголомшило жінку. З'ясувалося, що всі пів року їхніх стосунків Раян зустрічався ще з 6 іншими жінками. Коли вони відновили стосунки, то у Раяна було 3 інших дівчат.

Таня зізналася, що ця брехня глибоко ранила її. Тепер жінка не вірить у кохання і не довіряє людям. Вона почувається приниженою. Таня вирішила поділитися своєю історією, щоб інші жінки були уважнішими до "червоних прапорців" у поведінці партнерів.