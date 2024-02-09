5 причин почему одинокие люди дают лучшие советы об отношениях

А вы тоже замечали, что одинокие люди обычно дают более мудрые и лучшие советы относительно ваших отношений, чем те, кто имеет партнера? Вам не показалось – это действительно правда.

Люди, которые не находятся в романтических отношениях, являются беспристрастными и менее сентиментальными. Им легче оставаться рациональными.

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Почему об отношениях лучше говорить с тем, кто в них не состоит

Незамужние мыслят прагматично. Психологи пришли к выводу, что люди, которые не находятся в отношениях, менее эмоциональны. Тем, что имеют партнера, будет труднее трезво мыслить, ведь они слишком ориентируються на эмоции другого человека.

Незамужние не влюбленные по уши. Все люди склонны понимать какие-то вещи на основе собственного опыта. Поэтому влюбленные люди будут давать советы ориентируясь на себя. Зато ваши знакомые, которые не находятся в отношениях, будут смотреть на ситуацию шире.

Одинокие люди быстрее увидят "красные флажки" в ваших отношениях. Люди в отношениях становятся сентиментальными. Некоторые склонны превозносить своего партнера и не видеть в нем недостатков. Поэтому когда они будут давать вам советы, то могут не заметить серьезных "красных флажков". Зато одинокие люди быстрее помогут вам определить все недостатки.

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Одинокие люди не боятся последствий своих советов. Незамужним людям все равно на осуждение и покинутость, поэтому они могут давать ценные советы.

Одинокие воспринимают вас как личность. Ваш одинокий друг воспринимает вас не через призму ваших отношений. Он хочет, чтобы вы постояли за себя, а не были просто чувственным человеком.

Если вам нужен совет об отношениях, то обращайтесь не только к друзьям, которые также в них находятся. Хотите услышать "трезвый" фидбек – звоните одиноким друзьям.