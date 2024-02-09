Станет сразу и последним: какие вопросы могут "убить" твое первое свидание

Первое свидание – очень особенный момент в жизни будущей пары. Или не пары. Все зависит от того, как оно пройдет. Часто люди испытывают иррациональный страх перед первым свиданием и совершенно не понимают, о чем спрашивать.

Открытость и доверие – must have в отношениях. Однако на первом свидании не стоит инициировать обсуждение очень личных тем. Чтобы подготовить тебя к первому свиданию, рассказываем, какие вопросы – табу.

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Что нельзя спрашивать на первом свидании

1. Почему ты до сих пор – одинок или одинока?

Во-первых, это звучит так, как будто быть без партнера или партнерши – что-то плохое. Во-вторых, в 90% случаях человек не желает так уж раскрывать свою историю в начале знакомства.

2. "Сколько это стоит?"

И неважно, о чем говорится: квартире, машине или браслете от Cartier. Считать чужие деньги – вообще последнее дело. Такой вопрос оставит неприятный осадок и может испортить все свидание.



3. Какая твоя любимая поза для секса?

Вопрос, который убил больше первых свиданий, чем все его "коллеги" вместе взятые. Ошибочно может показаться, что поинтересоваться о таком – даже остроумно. Но нет!

4. "Ты всегда так много ешь?"

Просто забудь о таком вопросе. Навсегда. Смотри в свою тарелку, а не в чужую, и будет тебе счастье.

5. "Каким был твой бывший или твоя бывшая"?

Примета, которая срабатывает в 100% – разговор о бывших на первом свидании может испортить новые отношения раньше, чем они вообще начнутся.