Но если ты – в раздумьях, как отпраздновать новый год с любимым или любимой, мы подготовили несколько идей. Детальнее – читай в материале.

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Как встретить 2024 год с любимым человеком

Устройте танцевальную вечеринку.

Даже если на нее приглашены только вы двое.

Особенно если – только вы двое. Включите любимую музыку, выключите свет, оставив зажженные свечи или мерцающие огоньки на елке, и создайте для вашей истории незабываемое воспоминание.

Днем сходите на мини-шоппинг, а вечером – устройте распаковку подарков.

Договоритесь с любимым человеком о бюджете и выберите друг другу тематические – новогодние – подарки. Снежные шары, забавные носки из корги в шапочках Санты, елочные игрушки, шоколадные наборы или даже просто праздничные открытки – отличный повербанк, подзаряжающий новогодним настроением.

Напишите письмо себе в будущее и обменяйтесь им с любимым человеком.

Пообещайте беречь и не читать до следующего нового года. Поверьте, на пороге 2025 года вам будет очень интересно почитать, о чем мечтал любимый человек и какие цели ставил перед собой. Затем обсудите, что сбылось-удалось, а над чем еще предстоит поработать.

Устройте киномарафон и посмотрите любимый новогодний фильм друг друга.

Так вы сможете больше понять, что значит этот праздник для любимого человека: мечтал ли он остаться один дома, учиться в Хогвартсе или уехать в отпуск по обмену.

Вместе приготовьте блюдо для праздничного стола.

И главное здесь – даже не результат (хотя он – тоже важен), а командная работа. Кстати, можно выбрать что-то, что вы никогда не готовили и не пробовали. Дракон любит экзотику.