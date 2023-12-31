Якщо ж ти – у роздумах, як відсвяткувати новий рік з коханим або коханою, ми підготували декілька ідей. Детальніше – читай у матеріалі.

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Як зустріти 2024 з коханою людиною

Влаштуйте танцювальну вечірку.

Навіть, якщо на неї запрошені лише ви двоє.

Особливо, якщо – тільки ви двоє. Увімкніть улюблену музику, вимкніть світло, залишивши запалені свічки або мерехтливі вогники на ялинці, й створіть для вашої історії незабутній спогад.

Вдень сходіть на мінішопінг, а увечері – влаштуйте розпакування подарунків.

Домовтеся з коханою людиною про бюджет й оберіть одне одному тематичні – новорічні – подарунки. Снігові кулі, кумедні шкарпетки з коргі у шапочках Санти, ялинкові іграшки, шоколадні набори або навіть просто святкові листівки – чудовий повербанк, який підзаряджає новорічним настроєм.

Напишіть листа собі у майбутнє й обміняйтеся ним з коханою людиною.

Пообіцяйте берегти й не читати аж до наступного нового року. Повірте, на порозі 2025 вам буде дуже цікаво почитати, про що мріяла кохана людина та які цілі ставила перед собою. Потім обговорите, що збулося-вдалося, а над чим ще треба попрацювати.

Влаштуйте кіномарафон й подивіться улюблений новорічний фільм одне одного.

Так ви зможете більше збагнути, що означає це свято для коханої людини: мріяла вона залишитися сама удома, навчатися у Гоґвортсі або поїхати у відпустку за обміном.

Разом приготуйте страву для святкового стола.

І головне тут – навіть не результат (хоча він – теж важливий), а командна робота. До речі, можна обрати щось, що ви ніколи не готували й не куштували. Дракон любить екзотику.