Рождество и любовь: 5 лучших романтических фильмов для зимнего вечера

Зима – создана для уютных вечеров. А уютные вечера – созданы для просмотра романтических фильмов. Идеальнее всего – с чашкой горячего кофе или какао и коробкой любимых шоколадных конфет.

24 Канал подготовил для вас подборку фильмов, от которых теплеет на душе. Включайте и погружайтесь в уют.

Обратите внимание Воин ВСУ признался любимой в детском саду, где она работает: история о счастье в самые темные времена



"Замок на Рождество"

Известная писательница Софи, оказавшись в эпицентре скандала, убегает в Шотландию, откуда происходят ее корни. Там Софи ждет настоящая сказка. Конечно, не обойдется без замка и герцога. Тем временем до Рождества остается все меньше времени.



"Кое-что от Тиффани"

Как коробочка от Тиффани может изменить жизнь? Влюбленные Рэйчел и Гарри чувствуют себя счастливыми, однако точно не планируют свадьбу. Между тем Итан и Ванесса – идеальная пара, готовая обмениваться кольцами у алтаря. Однако неожиданно все идет не по плану, и герои понимают: сильнейшее счастье сваливается как снег на голову.

"Пора на праздник"

Слоун – одиночка. Но неожиданно судьба и неудачный рождественский подарок возводят ее с Джексоном. Чтобы избежать марафона вопросов от родных "когда свадьба-дети-останешься с котами", Слоун делает вид, что они с Джексоном – счастливы и влюблены. Но на этом история только начинается.



"На месте принцессы"

Американка Стейси переживает непростой период. Неожиданно она узнает, что стала участницей королевского кондитерского конкурса в маленькой европейской стране Белгравии. Там Стейси знакомится со своей точной копией – герцогиней Маргарет, которая готовится к свадьбе с принцем. Жаждущие к приключениям девушки решают поменяться местами.



"Аромат любви"

Натали катастрофически не везет в личной жизни. Девушка испытывает неуловимый аромат любви, однако не может догнать его. Вдруг идеальный "принц" находится в приложении для знакомства. Отправляясь на другой конец страны, Натали еще не знает, что попала в большую передрягу.