24 Канал підготував для вас добірку фільмів, від яких теплішає на душі. Вмикайте й поринайте у затишок.

Зверніть увагу Воїн ЗСУ освідчився коханій у дитсадку, де вона працює: історія про щастя у найтемніші часи



"Замок на Різдво"

Відома письменниця Софі, опинившись в епіцентрі скандалу, тікає до Шотландії, звідки походять її корені. Там Софі чекає справжня казка. Звичайно ж, не обійдеться без замку та герцога. Тим часом до Різдва залишається все менше часу.



"Дещо від Тіффані"

Як коробочка від Тіффані може змінити життя? Закохані Рейчел та Гаррі почуваються щасливими, однак точно не планують наразі весілля. Тим часом Ітан та Ванесса – ідеальна пара, готова обмінюватися обручками біля вівтаря. Однак несподівано все йде не за планом, й герої розуміють: найсильніше щастя звалюється, як сніг на голову.

"Пара на свята"

Слоун – одиначка. Але несподівано доля та невдалий різдвяний подарунок зводять її з Джексоном. Щоб уникнути марафону питань від рідних "коли весілля-діти-залишишся з котами", Слоун вдає, що вони з Джексоном – щасливі й закохані. Але на цьому історія лише починається.



"На місці принцеси"

Американка Стейсі переживає непростий період. Несподівано вона дізнається, що стала учасницею королівського кондитерського конкурсу у маленькій європейській країні Белгравії. Там Стейсі знайомиться зі своєю точною копією – герцогинею Марґарет, яка готується до весілля з принцом. Спраглі до пригод дівчата вирішують помінятися місцями.



"Аромат кохання"

Наталі катастрофічно не щастить в особистому житті. Дівчина відчуває невловний аромат кохання, однак не може наздогнати його. Аж раптом ідеальний "принц" знаходиться у додатку для знайомства. Вирушаючи на інший кінець країни, Наталі ще не знає, що втрапила у велику халепу.

