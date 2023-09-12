Больше не скрывает: новая любовь Тимоти Шаламе

Роман звезды фильма "Дюна" Тимоти Шаламе и модели Кайли Дженнер набирает обороты. На днях пара появилась на Открытом американском чемпионате по теннису и продемонстрировала точно не дружеские отношения.

Действительно ли знаменитости вместе и какая история их объединяет – читайте здесь.

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Конец тайным свиданием

От тайных свиданий к публичности возможные отношения Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер прошли короткую тропу. Так, в эти выходные состоялся финал Открытого чемпионата США по теннису, который охотно просмотрели звезды. Не исключением стали Тимоти и Кайли.

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Хотя подавляющее большинство матча они отвлекались друг на друга. Нежный поцелуй от Тимоти, легкие прикосновения к его волосам от Кайли – кажется, пара действительно влюблена. А теперь еще и не прячется от публичности.

Ранее они появились вместе на концерте Бейонсе. И это был первый их официальный выход. Среди других мировых звезд Дженнер и Шаламе намекнули на отношения.

Еще год назад 27-летний Тимоти Шаламе искал себе девушку сайте знакомств, актер использовал популярное приложение. Хотя представители звезды опровергли эту информацию. А вот слухи о его романе с дочерью Джонни Деппа Лили-Роуз ходили упрямо. И впоследствии девушка выбрала музыканта 070 Shake.

Кайли воспитывает двоих детей и разделяет родительские хлопоты с бывшим партнером – рэпером Тревисом Скоттом. В 2018 году у них родилась дочь Сторми, а в 2022 – сын Айр. К Тревису Кайли была связана с рэпером Тайгой.

Кайли вместе с детьми / Инстаграм Кайли Дженнер

Кайли и Тимоти могли познакомиться в январе 2023 во время модного показа Жана-Поля Готье. А вот слухи об их романе появились уже в апреле. Меньше чем через неделю писали, что замечали авто Дженнер возле дома Шаламе. Интересно, что поклонники звезд довольно тяжело восприняли эту новость.