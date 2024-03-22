Роман с ученицей и 5 детей от любовницы: история трех любовей Николая Лысенко

22 марта исполняется 182 года со дня рождения гениального украинского композитора Николая Лысенко. По этому случаю мы решили вспомнить, какой была личная жизнь автора известных опер. Маленький спойлер – Лысенко был еще тем "Дон Жуаном", поэтому если бы о нем узнал Netflix, то остросюжетная драма была бы гарантирована.

Личная жизнь Лысенко была не менее насыщенной, чем творческая. О законной жене, гражданской жене и романе с младшей на 47 лет ученицей – читайте в материале Love 24.

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Вместе с другом влюбился в одну девушку

Впервые Лысенко влюбился после 5 класса. Однако кокетливая блондинка Текля очаровала не только будущего композитора, а и его друга писателя Михаила Старицкого. Ребята решили, что будут завоевывать сердце девушки с соседнего хутора вместе. Николай написал музыку, а Михаил – стихи, и они поехали завоевывать сердце Текли.

Кого-то одного девушка так и не выбрала, поэтому ребята решили забыть о своих чувствах, ведь дружба была важнее. Впоследствии Старицкий женился на младшей сестре Лысенко, поэтому они стали родственниками.

Первая жена Лысенко

В 26 лет Лысенко женился на своей троюродной племяннице Ольге О'Конор, которая была ирландкой по национальности. Композитор влюбился в женщину благодаря ее великолепному сопрано и эффектной внешности. Молодые супруги вместе поехали в Лейпциг, чтобы учиться музыке. Влюбленные росли и развивались вместе много лет.

Ольга была очень хорошенькая, умная, острая и живая чрезвычайно,

– так описывал Лысенко свою будущую жену в начале их знакомства.

Вернувшись домой, Лысенко начал создавать оперы и приобретать популярность. Однако карьерный успех совпал с семейной драмой – из-за проблем с голосом Ольга больше не могла петь и была вынуждена перейти на преподавательскую деятельность.



Лысенко с первой женой Ольгой О'Конор / Архивное фото

Супруги прожили вместе 12 лет, но Ольга не могла иметь детей из-за наследственной депрессии. Вероятно, именно это стало причиной, почему они разошлись. Николай и Ольга решили не разводиться, потому что в то время это был сложный процесс. Кого-то одного из них суд лишил бы права преподавания. Поэтому Лысенко и О'Конор остались официальными мужем и женой, но вместе больше не были.

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Женщина, которая отдала Лысенко всю себя

Второй важной женщиной в жизни Лысенко стала Ольга Липских. Влюбленные прожили вместе 20 лет, но официально Лысенко был женат на первой жене. Ольга заботилась о Николае и посвятила ему всю жизнь. Она не обращала внимание на собственные интересы, а на первое место ставила желания мужа. От этого женщина даже чувствовала себя в тени композитора. Лысенко называл любимую своей правой рукой. Ольга родила любимому 7 детей, но выжили из них только 5. На последних родах женщина умерла.

Во время отношений с Липской Лысенко получил свою наибольшую популярность. Интересно, что он посвятил 11 мелодий законной жене, но не написал ни одной строчки для матери своих детей.



Николай Лысенко с детьми и Ольгой Липской / Архивное фото

После смерти Ольги в 1900 году Николай попросил свою первую жену усыновить его детей, на что она согласилась. Правда, участия в воспитании этих детей женщина не принимала.

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Роман с ученицей

Годы Лысенко добавляли мужского шарма и изысканности, поэтому даже в 64 лет он привлекал женщин. Последней его музой стала 17-летняя ученица Инна Адрианопольская. С ней композитор снова почувствовал себя юношей, который впервые влюбился.

Бросаюсь, не нахожу места себе, кусаю губы, задуриваю голову чем-то другим. Не помогает, лезет в закрытые глаза любимый образ, и снова с ним радость и мука любви,

– писал об Инне Николай.



Последняя любовь Лысенко – Инна Адрианопольская / Архивное фото

Однако родители девушки были против этого романа, ведь Лысенко был на 47 лет старше их дочери. Они отправили Инну подальше от Киева, чтобы прекратить эти отношения. Однако Лысенко и Адрианопольская продолжали переписываться. Композитор в письмах нежно называл девушку "моя муза", "моя голубка", "мое сердце".

В 1912 году 67-летний Лысенко внезапно умер от инфаркта. Интересно, что первая жена композитора и единственная официальная – Ольга О'Конор пережила мужа на 18 лет.