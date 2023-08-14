17 лет вместе: история любви Николь Кидман и Кита Урбана – одна из самых милых в Голливуде

Актриса Николь Кидман и звезда кантри-музыки Кит Урбан выросли в Австралии, но их пути не пересекались, пока они не стали взрослыми на другом конце света. Пара мгновенно понравилась друг другу, когда они впервые встретились на гала-концерте в 2005 году, и наконец-то поженились в следующем году.

С тех пор Кидман и Урбан рассказывали о своей выдающейся любви. В 2016 году Урбан сказал CBS News, что встреча с актрисой и бракосочетание не изменили его жизнь: "Это было его начало".

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От их случайной встречи до появления на красной дорожке ниже читайте много интересного об отношениях Николь Кидман и Кита Урбана.

История любви Николь Кидман и Кита Урбана

Первое знакомство

Николь Кидман и Кит Урбан впервые встретились на гала-вечере G'Day USA в Лос-Анджелесе 15 января 2005 года. Две звезды обменялись номерами телефонов, но Урбан не звонил Кидману четыре месяца.

"Я была так влюблена в него, а он не интересовался мной. Это правда!", – сказала Кидман сказала ведущей Эллен ДеДженерес в 2017 году. – Он не звонил мне четыре месяца". Уже в июне 2005 года Николь поняла, что Кот – тот же. После совместного проживания пары в Нью-Йорке, Кидман сказала: "Это мужчина, за которого я надеюсь выйти замуж".



Кот Урбан и Николь Кидман / People

Свадьба

Кидман и Урбан поженились при свечах в имении Святого Патрика в прибрежном пригороде Менли в Сиднее. Дети Кидман от первого брака с Томом Крузом – Изабелла Джейн и Коннор Энтони – также были частью большого дня пары.

Свадьба была похожа на сказку. В то время People говорил, что свадьба была "романтическим сочетанием фантазии в стиле Золушки, католических традиций и австралийского веселья". Кидман шла по проходу вместе со своим отцом Энтони, пока органист играл "Свадебный хор" Вагнера. На свадьбе Урбан исполнил серенаду любимой – свою песню Making Memories of Us.

Проведя брачную ночь в Сиднее, молодожены отправились в свадебное путешествие во Французскую Полинезию.



Кот Урбан и Николь Кидман в день свадьбы / People

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Первые трудности

Через четыре месяца после свадьбы, 9 октября 2006 года, Николь Кидман устроила интервенцию для своего мужа, который боролся со злоупотреблением алкоголем из-за беспокойства о его благосостоянии. Затем певец попал в реабилитационный центр для лечения алкогольной зависимости, а позже он сказал Rolling Stone в 2014 году, что он был "очень счастлив", что его жена пошла на решительный шаг, чтобы помочь ему.

Пока Урбан находился в реабилитационном центре, его альбом Love, Pain & the Whole Crazy Thing был выпущен в соответствии с графиком, и был назван вокалистом года на церемонии вручения наград Country Music Association Awards в Нэшвилле.

Урбан был выписан из реабилитационного центра после трех месяцев лечения. Позже их видели вместе на закрытой вечеринке CAA Golden Globes в Лос-Анджелесе.



Кот Урбан и Николь Кидман / People

Первый ребенок

В январе 2008 года Кидман и Урбан подтвердили, что ждут ребенка. "Пара в восторге", – поделился представитель Николь.

Об этом стало известно вскоре после того, как Урбан поделился с прекрасными отношениями со старшими детьми его жены, Изабеллой и Коннором. "Они фантастические. Я только вчера разговаривал с Изабеллой и Коннором. Дети приезжали в Австралию несколько раз. Это здорово. Мы все очень хорошо ладим".

В 2010 году у пары родился второй ребенок – дочь Фейт Маргарет. Известно, что Фейт родилась с помощью суррогатной матери.

Наша семья действительно благословенна и очень благодарна за то, что получила в подарок малышей Фейт Маргарет. Ни слова не могут адекватно передать невероятную благодарность, которую мы испытываем ко всем, кто так поддерживал нас на протяжении всего этого процесса.

– говорится в заявлении Кидман и Урбана.



Кот Урбан и Николь Кидман / People

Поддержка прежде всего

В сентябре 2014 года внезапно умер отец Кидман, Энтони. Урбан всячески поддерживал жену и на похоронах исполнил Amazing Grace.

В 2017 году Кидман снялась в сериале HBO "Большая маленькая ложь" в роли Селесты Райт, тайно сражавшейся с ужасным домашним насилием. За эту роль Кидман получила Эмми, но эта работа оказала на нее большое эмоциональное влияние, как она сказала Entertainment Tonight.

"К счастью, у меня есть артистический партнер, – сказала она о своем муже. – Я вернулся домой в любящие руки и мне станет легче".



Кот Урбан и Николь Кидман / People

Секреты счастливого брака

Во время панельной дискуссии South by Southwest в Остине, Техас Урбан поделился некоторыми мыслями о своем браке. Во-первых, он поблагодарил Кидман за то, что она помогла ему протрезветь. "Я просто пьян, – сказал он. Я жил очень маленькой жизнью. Моя жизнь становилась все меньше и меньше. Мне повезло, что я встретил очень любящую жену. Это уволило меня". Он также признался, что до того, как он встретил Кидман и женился на ней, у него не было хороших отношений.

В 2019 году Кидман поделилась двумя поддерживающими ее вещами. "Мне нравится идти своим творческим путем, а другая моя страсть – это моя семья. Это, наверное, все, что мне нужно в жизни", – сказала она.

Актриса также поделилась одним советом, хорошо сработавшим в ее браке. "Самое замечательное, что наш семейный священник сказал нам в самом начале нашего брака, было: "Всегда целуйтесь при поздравлении и целуйтесь на прощание", – пояснила она. – Это просто держит вас на связи".

В интервью 2022 года Кидман не стеснялась обсуждать свой роман. "Я встретила его поздно, но это было лучшее, что когда-либо случалось со мной", – сказала она Гейл Кинг.



Кот Урбан и Николь Кидман / People