Невесту бросил любимый, но она нашла способ, как провести день свадьбы лучше

Невеста Джессика Бьюкенен из Торонто много месяцев готовилась к свадьбе со своим женихом Адамом, прежде чем тот ее бросил. Мужчина передумал жениться всего за 3 недели до свадьбы.

Свадьба уже была полностью спланирована

Джессика и Адам познакомились в далеком 2010 году на университетской вечеринке, когда им обоим было по 19 лет. Сначала парень и девушка дружили и только через 5 лет пошли на свидание.

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Пара была влюблена и вообще никогда не ссорилась. Поэтому в марте 2022 года Адам организовал романтическое предложение руки и сердца со свечами и гигантским сердцем из цветов. Он включил песни любимой певицы Джессики – Тейлор Свифт – и пригласил всех ближайших друзей и родственников. Девушка признается – это было как сцена из фильма.

Я никогда не настаивала на женитьбе, но видеть, как сильно Адам любит меня, какие усилия он приложил, было лучшим чувством в мире,

– рассказала Джессика.

Однако эйфория длилась недолго. Как только невеста взялась за планирование свадьбы, то поняла, что Адаму совсем это не интересно. Джессика решила делать все сама, потому что ей понравилось планировать особенный день.

Невеста уже приобрела себе свадебное платье за 4 тысячи фунтов стерлингов, забронировала локацию и всех подрядчиков и даже отпраздновала девичник, как вдруг отношения с женихом начали ухудшаться.



Джессика отпраздновала девичник с друзьями / Фото The Sun

Невеста преодолела 2 тысячи километров в день, когда должна была состояться свадьба

Джессика и Адам впервые в жизни начали ссориться. У невесты возникла тревожность, что что-то не так. В конце концов, за 3 недели до свадьбы Адам сказал девушке, что не может жениться. При этом, он даже не объяснил, что именно не так. Джессика начала горько плакать и кричать.

Молодожены уже потратили 16 тысяч фунтов стерлингов на свадьбу. Но хуже всего было – сообщить всем, что свадьбы не будет.

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Вместо того, чтобы сидеть дома и плакать в день, когда должна была состояться свадьба, Джессика решила пойти на концерт Тейлор Свифт. 21 апреля певица выступала в Техасе, поэтому девушка купила билеты на самолет за 1700 фунтов стерлингов и пролетела более 2 тысяч километров.

21 апреля вместо того, чтобы идти по проходу в свадебном платье – которое все еще в моем гардеробе – я была на переполненном стадионе в блестящей куртке и пела от души. Это было замечательно,

– призналась Джессика.

С тех пор прошел год, и девушка встретила новую любовь. Она больше не злится на Адама, а наоборот – радуется, что они не поженились, потому что это было бы ошибкой.