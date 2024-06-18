Подошла идеально: невеста вышла замуж в свадебном платье матери 1989 года

Американка Элли Бакингем никогда не планировала выходить замуж в винтажном платье. Но как только она примерила свадебный наряд матери, то поняла – под венец она пойдет только в нем.

Померила платье ради развлечения

Элли и ее будущий муж Майл Рейли познакомились сразу после окончания колледжа. Они быстро влюбились и в 2020 году парень сделал предложение любимой на живописных скалах.

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Жениться молодожены решили в родном городе Элли на открытом воздухе. Главным цветом свадьбы выбрали красочный зеленый. Свадебное платье невеста долго не выбирала, ведь случайно примерив наряд матери, поняла – это именно то платье.

Моя мама сохранила его со своей свадьбы. Когда я примерила его просто для развлечения после нашей помолвки, оно идеально подошло. Это было как знак,

– сказала Элли.

Папа девушки умер в 2018 году, и она хотела чувствовать его присутствие в этот важный день. Именно поэтому никаких сомнений, одевать ли платье 1989 года у Элли не было.



Невеста в платье матери / Фото Дженн Эмерлинг

Платье действительно сидело на девушке так, как будто его шили на заказ. Благодаря оригинальному фасону платье имело стильный и актуальный вид. Элли довершила свой свадебный образ длинными серьгами и зелеными туфлями. Невеста была элегантная и одновременно очень стильная.



Платье имело оригинальный фасон / Фото Дженн Эмерлинг



Сзади платье было кружевное / Фото Дженн Эмерлинг

Поскольку отец Элли умер, то к алтарю девушку вел ее брат Генри. Все гости были в восторге от наряда невесты. Заметим, что вечером Элли переоделась, чтобы ненароком не испортить дорогое сердцу платье.