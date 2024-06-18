Поміряла сукню заради розваги

Еллі та її майбутній чоловік Майл Рейлі познайомилися одразу після закінчення коледжу. Вони швидко закохалися й у 2020 році хлопець освідчився коханій на мальовничих скелях.

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Одружуватися наречені вирішили у рідному місті Еллі на відкритому повітрі. Кольором весілля обрали барвистий зелений. Весільну сукню наречена довго не обирала, адже випадково примірявши вбрання матері, зрозуміла – це саме та сукня.

Моя мама зберегла її зі свого весілля. Коли я приміряла її просто для розваги після наших заручин, вона ідеально підійшла. Це було наче знак,

– сказала Еллі.

Тато дівчини помер у 2018 році й вона хотіла відчувати його присутність у цей важливий день. Саме тому жодних сумнівів, чи одягати сукню 1989 року в Еллі не було.



Наречена в сукні матері / Фото Дженн Емерлінг

Сукня й справді сиділа на дівчині так, наче її шили на замовлення. Завдяки оригінальному фасону сукня мала стильний та актуальний вигляд. Еллі довершила свій весільний образ довгими сережками і зеленими туфлями. Наречена була елегантна й водночас дуже стильна.



Сукня мала оригінальний фасон / Фото Дженн Емерлінг



Ззаду сукня була мереживна / Фото Дженн Емерлінг

Оскільки батько Еллі помер, то до вівтаря дівчину вів її брат Генрі. Усі гості були в захваті від вбрання нареченої. Зауважимо, що ввечері Еллі переодягнулася, аби ненароком не зіпсувати дорогу серцю сукню.