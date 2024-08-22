Разъяренная невеста выгнала со свадьбы лучшую подругу из-за поступка ее 4-летнего сына

Невеста долго думала, приглашать ли на свадьбу гостей вместе с детьми, но в конце концов лучшая подруга убедила ее – проблем с детворой не будет. Однако тогда невеста еще не знала, что именно сын подруги испортит ее особый день.

Мальчик испортил свадебный торт

Подруга невесты решила анонимно поделились этой ситуацией в сети, чтобы незнакомцы помогли выяснить, кто же был неправ. Чтобы не путаться, назовем подругу Кэрол, а невесту – Миранда.

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У сестер Миранды есть племянники, поэтому невеста никак не могла решить, приглашать ли их на праздник. Женщина боялась, что дети могут испортить ее свадьбу, ведь они не всегда послушно ведут себя. Однако Кэрол заверила лучшую подругу, что все будет хорошо. Мол, на свою свадьбу она разрешила приходить детям и ни разу об этом не пожалела.

Поговорив еще с братьями и сестрами, Миранда в конце концов решила добавить детей в список гостей.

На свадьбу Кэрол пошла вместе со своим мужем и 4-летним сыном. Во время церемонии она пыталась увлечь его "тихими делами", поэтому мальчик вел себя вежливо. Уже на танцплощадке сын Кэрол бегал туда-сюда вместе с другими детьми.

Когда настал момент разрезать свадебный торт, Кэрол услышала, как Миранда кричит имя ее ребенка.

Мы с мужем продвинулись вперед, чтобы увидеть, что не так. Далее я вижу своего сына с инеем вокруг рта и на пальцах. С торта был оторван небольшой кусок,

– рассказала Кэрол.

Женщина просила прощения у невесты, однако та ее уже не слышала. Миранда кричала: "Это ты виновата. Твой сын испортил мой торт. Он здесь только потому, что вы сказали мне, что стоило бы пригласить детей!". Кэрол начала кричать в ответ, что это была "случайность" и "остальной торт все еще цел".

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Невеста перед всеми гостями сказала, что Кэрол ей больше не подруга и обязала немедленно покинуть помещение, иначе она вызовет охрану. Женщина и сын расплакались и в слезах ушли со свадьбы.

На следующий день одна из сестер невесты позвонила Кэрол и попросила прощения за поведение Миранды. Она попросила Кэрол позвонить подруге и помириться. Однако женщина не желает мириться первой, потому что чувствует себя злой и униженной.

Кого поддержали пользователи сети

Сообщение Кэрол собрало несколько тысяч комментариев. Большинство людей стали на сторону невесты. Мол, она должна была лучше присматривать за своим сыном. Поэтому пользователи сети посоветовали женщине еще раз попросить прощения у лучшей подруги.