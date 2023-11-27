Невеста сменила на свадьбе 4 образа: выбрать лучший просто невозможно

В наше время разнообразие свадебных платьев так велико, что выбрать одно бывает очень сложно. Невеста Кэти решила не страдать из-за тяжелого выбора и выбрала сразу 4 разных образа.

Кэти и Себастьян познакомились в 2017 году в Лондоне, а через 2 года обручились на частной вилле на вершине скалы в итальянском Анакапре с видом на Средиземное море.

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Как невеста поражала свадебными образами

Жениться влюбленная пара решила также в Италии – на вилле с невероятными видами. К сожалению, из-за пандемии коронавируса свадьбу дважды приходилось переносить.

Самой сложной была неопределенность, особенно для нас, потому что мы проживали в Гонконге, где пандемия и ограничения на путешествия были одними из самых суровых в мире.

– рассказала Кэти.

Однако ожидания этого стоили. Молодожены решили арендовать виллу на целые выходные. Свадьбу праздновали 6 августа 2022 года, а день перед тем, в пятницу, у них был праздничный прием. Кэти попросила всех гостей одеться в белое, а сама выбрала красное платье. Такой замысел оказался просто невероятным, ведь Кэти очень выделялась на фоне всех остальных. Платье девушки было коротким, но с длинным шлейфом, который придавал изысканности. Чтобы довершить образ, Кэти надела красные босоножки и распустила локоны.



Кэти выделялась на фоне всех гостей / Фото Oliver Fly

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На свадьбу Кэти и Себастьяна гости приехали из более чем 38 стран мира. Когда молодожены увидели их на приеме, то плакали от счастья.



Первый образ молодоженов / Фото Oliver Fly

В сам день свадьбы на церемонию невеста надела белое платье с кружевом и длинными рукавами дизайнера Моник Луилье. Она была более традиционной и невероятно красивой.

Изысканный образ невеста довершила легким макияжем, а волосы собрала в пучок.



На церемонию невеста выбрала платье в более традиционном стиле / Фото Oliver Fly

У Кэти было 5 подружек невесты и все они были одеты в платья одинакового цвета и ткани. Немного отличался только фасон.



Подруги невесты были в платьях из одной ткани / Фото Oliver Fly

На ужин Кэти переоделась в прозрачный корсет и брюки со шлейфом, а Себастьян сменил свой костюм. Образ пары был более коктейльным.

"Это был, по сути, повод надеть еще один свадебный образ", – призналась Кэти.



На ужин Кэти надела брюки / Фото Oliver Fly

Для танцев Кэти переоделась снова – на этот раз в платье на длинный рукав с пайетками ручной работы от KYHA Studios. В этом же образе невеста вместе с любимым разрезала свадебный торт и танцевала вальс.



Последний свадебный образ невесты / Фото Oliver Fly

Интересно, что вилла, где происходило празднование, не позволяет громкие вечеринки допоздна. Молодожены нашли выход и устроили тихую дискотеку. Вместо громкой музыки всем гостям раздали наушники, где играла музыка. Так что танцы продолжились.