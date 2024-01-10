Из-за мерзкого поступка жениха на свадьбе женщина развелась с ним за 48 часов

В день свадьбы с невестой лучше не шутить. Это особый день, который должен быть для нее идеальным. Из-за неудачной шутки жениха женщина рассталась со своим избранником всего через 48 часов после женитьбы.

Невеста поведала свою историю на американском форуме. Своего имени она не назвала, но отметила, что жениха звали Джейк.

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Невеста предупредила возлюбленного, что против розыгрышей на свадьбе

Пара была вместе 4 года, 1 из которых – в статусе жениха. За несколько месяцев до свадьбы женщина увидела, что ее партнер часто просматривает видео со свадебными розыгрышами. На некоторых из них невесту обмазывали тортом, на других показывали ее неудачные фото перед всеми гостями. Женщина сразу предупредила мужчину, что она против такого, а если он решит так ее разыграть, то она немедленно потребует развода.

В ответ Джейк только засмеялся и заверил, что ничего подобного не планирует. Женщина решила, что на этом все кончилось. Однако она заметила, что Джейк начал заключать тайнные договоренности со своими друзьями, а затем он вообще захотел выбрать свадебный торт и фотографа. Женщина не подумала ничего плохого, ведь наоборот была рада, что мужчина активно участвует в планировании праздника. Однако на всякий случай она напомнила о своей оговорке об розыгрышах.

Платье, макияж, прическа – все было испорчено из-за жениха

В день свадьбы все было хорошо, пока не наступил момент разрезания торта. Все гости смотрели на новобрачных, а напротив стоял фотограф. Как вдруг невеста почувствовала, что ее взяли за затылок, а через секунду она оказалась лицом в торте. Мало того, что весь ее макияж и прическа были испорчены, даже платье было все в торте. Гости смеялись, а громче всего хохотал жених.



Жених унизил любимую во время разрезания торта / Фото Alexander Zvir, Pexels

Фотограф сделал фото, а Джейк сказал любимой, что теперь это будет их свадебное фото. Невеста ударила мужа в лицо и выбежала в слезах из зала. Женщина плакала в туалете от унижения и обиды, пока за ней не пришел брат жениха Фрэнк, который привел с собой Джейка. Жених весь дрожал, когда просил прощения у любимой. Он даже не смотрел ей в глаза.

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Джейк еще раз извинился, а потом Фрэнк повел нас обратно в зал, где вдруг стало очень тихо. Большинство наших семей немного смущенно смотрели в пол. Празднование было прервано и меня увез домой Фрэнк, потому что я была очень зла на своего мужа и не хотела его видеть,

– рассказала женщина.

По дороге Фрэнк рассказал, что его брат всегда любил портить праздники. На его день рождения Джейк бросал в него торт и ломал подарки. Когда он увидел такое унижение невесты на свадьбе, то понял, что Джейк – плохой человек, получающий удовольствие от унижения других.

Сразу после свадьбы невеста решила расторгнуть этот брак. Джейк попросил ее этого не делать и назвал свой поступок "безобидной затеей". Родственники невесты тоже не поняли решения женщины. Однако невеста уверена, что поступила правильно. Она просила любимого не устраивать никаких розыгрышей, но он не послушал ее. Женщина больше не может доверять такому партнеру.