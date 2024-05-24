Невеста разоблачила измену парня благодаря квитанции из аптеки: ее умоляют не выходить за него

Счастливая невеста готовилась к свадьбе, пока одно сообщение не поставило под угрозу всю ее будущую жизнь. Женщина подозревает, что любимый изменил ей. Она не знает, что делать, ведь до свадьбы осталось всего 2 недели.

Измена на мальчишнике

Невеста никогда не подозревала своего партнера в изменах. Их отношения развивались прекрасно и она полностью доверяла любимому.

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Все изменилось, когда жених вернулся с мальчишника. Женщина случайно увидела, как мужчина открыл на своем компьютере электронное письмо. Это была квитанция от аптеки об онлайн-покупке набора на проверку заболеваний, передающихся половым путем.

Женщина просто оцепенела от шока и ничего не сказала. Она не устроила скандал и вообще не призналась, что видела письмо. Она предполагает, что во время мальчишника жених изменил ее, а теперь решил убедиться не заразился ли инфекциями.

Я никогда не думала, что я буду той женщиной, которая ничего не скажет, но до свадьбы осталось меньше двух недель, и я не знаю, как подойти к этой теме,

– объяснила женщина.

Она убеждала себя, что любимый купил этот набор для другого человека, но разум подсказывает ей, что он именно для него. Невеста решила описать свою историю на анонимном форуме и спросить совета у незнакомцев, ведь она не знает, что дальше делать.

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Невесте советуют бросить бойфренда

Многие комментаторы призвали женщину отменить свадьбу и завершить отношения с парнем, потому что очевидно, что он ее предал.