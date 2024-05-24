Невеста разоблачила измену парня благодаря квитанции из аптеки: ее умоляют не выходить за него
Источник:The Sun
Счастливая невеста готовилась к свадьбе, пока одно сообщение не поставило под угрозу всю ее будущую жизнь. Женщина подозревает, что любимый изменил ей. Она не знает, что делать, ведь до свадьбы осталось всего 2 недели.
Измена на мальчишнике
Невеста никогда не подозревала своего партнера в изменах. Их отношения развивались прекрасно и она полностью доверяла любимому.
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Все изменилось, когда жених вернулся с мальчишника. Женщина случайно увидела, как мужчина открыл на своем компьютере электронное письмо. Это была квитанция от аптеки об онлайн-покупке набора на проверку заболеваний, передающихся половым путем.
Женщина просто оцепенела от шока и ничего не сказала. Она не устроила скандал и вообще не призналась, что видела письмо. Она предполагает, что во время мальчишника жених изменил ее, а теперь решил убедиться не заразился ли инфекциями.
Я никогда не думала, что я буду той женщиной, которая ничего не скажет, но до свадьбы осталось меньше двух недель, и я не знаю, как подойти к этой теме,
– объяснила женщина.
Она убеждала себя, что любимый купил этот набор для другого человека, но разум подсказывает ей, что он именно для него. Невеста решила описать свою историю на анонимном форуме и спросить совета у незнакомцев, ведь она не знает, что дальше делать.
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Невесте советуют бросить бойфренда
Многие комментаторы призвали женщину отменить свадьбу и завершить отношения с парнем, потому что очевидно, что он ее предал.
- "Пожалуйста, во имя всего святого, не выходите за него замуж. Он рискует вашим здоровьем. Отмените свадьбу, если вы не хотите всю жизнь страдать от этих мучений и возможных ИППП".
- "Ты знаешь, что он купил это себе. Ты знаешь, что он занимался сексом с кем-то другим за несколько недель до того, как должен был жениться на тебе".
- "Прошу, не выходи замуж за этого мужчину".
- "Легче отменить свадьбу, чем развестись".