Зрада на парубоцькій вечірці
Наречена ніколи не підозрювала свого партнера у зрадах. Їхні стосунки розвивалися чудово й вона повністю довіряла коханому.
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Все змінилося, коли наречений повернувся з парубоцької вечірки. Жінка випадково побачила, як чоловік відкрив на своєму комп'ютері електронний лист. Це була квитанція від аптеки про онлайн-покупку набору на перевірку захворювань, які передаються статевим шляхом.
Жінка просто заціпеніла від шоку й нічого не сказала. Вона не влаштувала скандал і взагалі не зізналася, що бачила лист. Вона припускає, що під час парубоцької вечірки наречений зрадив її, а тепер вирішив пересвідчитися чи не інфікувався захворюваннями.
Я ніколи не думала, що я буду тією жінкою, яка нічого не скаже, але до весілля залишилося менше як два тижні, і я не знаю, як підійти до цієї теми,
– пояснила жінка.
Вона переконувала себе, що коханий купив цей набір для іншої людини, та розум підказує їй, що він саме для нього. Наречена вирішила описати свою історію на анонімному форумі й запитати поради у незнайомців, адже вона не знає, що далі робити.
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Нареченій радять покинути бойфренда
Багато коментаторів закликали жінку скасувати весілля й завершити стосунки з чоловіком, бо очевидно, що він її зрадив.
- "Будь ласка, в ім'я всього святого, не виходьте за нього заміж. Він ризикує вашим здоров'ям. Скасуйте весілля, якщо ви не хочете все життя страждати від цих мук і можливих ІПСШ".
- "Ти знаєш, що він купив це собі. Ти знаєш, що він займався сексом з кимось іншим за кілька тижнів до того, як мав одружитися з тобою".
- "Прошу, не виходь заміж за цього чоловіка".
- "Легше скасувати весілля, ніж розлучитися".