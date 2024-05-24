Зрада на парубоцькій вечірці

Наречена ніколи не підозрювала свого партнера у зрадах. Їхні стосунки розвивалися чудово й вона повністю довіряла коханому.

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Все змінилося, коли наречений повернувся з парубоцької вечірки. Жінка випадково побачила, як чоловік відкрив на своєму комп'ютері електронний лист. Це була квитанція від аптеки про онлайн-покупку набору на перевірку захворювань, які передаються статевим шляхом.

Жінка просто заціпеніла від шоку й нічого не сказала. Вона не влаштувала скандал і взагалі не зізналася, що бачила лист. Вона припускає, що під час парубоцької вечірки наречений зрадив її, а тепер вирішив пересвідчитися чи не інфікувався захворюваннями.

Я ніколи не думала, що я буду тією жінкою, яка нічого не скаже, але до весілля залишилося менше як два тижні, і я не знаю, як підійти до цієї теми,

– пояснила жінка.

Вона переконувала себе, що коханий купив цей набір для іншої людини, та розум підказує їй, що він саме для нього. Наречена вирішила описати свою історію на анонімному форумі й запитати поради у незнайомців, адже вона не знає, що далі робити.

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Нареченій радять покинути бойфренда

Багато коментаторів закликали жінку скасувати весілля й завершити стосунки з чоловіком, бо очевидно, що він її зрадив.