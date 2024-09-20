Свадьба остается без еды, потому что невеста приревновала мужа к владелице кейтеринга

Владелица кейтеринговой компании решила отдать жениху и невесте задаток и отменить их заказ за 2 недели до свадьбы. Все из-за неадекватного поведения невесты.

Невеста набросилась на подрядчицу с оскорблениями

Владелица кейтеринга анонимно рассказала на Reddit, что общалась с женихом невестой и их свадебным организатором через электронную почту.

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Один раз женщина встретилась с организатором свадьбы, а вторая встреча уже состоялась с будущими супругами. Они обсуждали меню, как вдруг невеста разразилась с обвинениями.

Хватит! Ты слишком липнешь и флиртуешь с моим женихом. Прекратите это сейчас! Мы женимся! Убери свои отчаянные руки от моего жениха. Ты хочешь, чтобы я рассказала об этом в твоих отзывах?

– сказала невеста.

Подрядчица была ошеломлена. Она точно не ожидала такое услышать. Владелица бизнеса в основном общалась именно с невестой, ведь за время своей работы пришла к выводу, что именно женщины решают все свадебные вопросы и принимают окончательные решения.

Она призналась, что жених похвалил ее меню и несколько раз посмеялся над ее шутками. Именно тогда его будущая жена не удержалась и назвала эти шутки "тупыми".

Невеста обозвала подрядчицу "жалкой коровой", которая хочет украсть ее мужа. Женщина не собиралась терпеть такое отношение к себе и сказала женихам уйти. Она вернула им задаток и отказалась от их свадьбы.

Теперь невеста выписывает женщине десятки сообщений и просит приготовить еду на ее свадьбу, потому что она не может найти нового подрядчика. До свадьбы осталось только 2 недели и пока неизвестно, будет ли на ней еда.