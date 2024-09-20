Невеста набросилась на подрядчицу с оскорблениями
Владелица кейтеринга анонимно рассказала на Reddit, что общалась с женихом невестой и их свадебным организатором через электронную почту.
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Один раз женщина встретилась с организатором свадьбы, а вторая встреча уже состоялась с будущими супругами. Они обсуждали меню, как вдруг невеста разразилась с обвинениями.
Хватит! Ты слишком липнешь и флиртуешь с моим женихом. Прекратите это сейчас! Мы женимся! Убери свои отчаянные руки от моего жениха. Ты хочешь, чтобы я рассказала об этом в твоих отзывах?
– сказала невеста.
Подрядчица была ошеломлена. Она точно не ожидала такое услышать. Владелица бизнеса в основном общалась именно с невестой, ведь за время своей работы пришла к выводу, что именно женщины решают все свадебные вопросы и принимают окончательные решения.
Она призналась, что жених похвалил ее меню и несколько раз посмеялся над ее шутками. Именно тогда его будущая жена не удержалась и назвала эти шутки "тупыми".
Невеста обозвала подрядчицу "жалкой коровой", которая хочет украсть ее мужа. Женщина не собиралась терпеть такое отношение к себе и сказала женихам уйти. Она вернула им задаток и отказалась от их свадьбы.
Теперь невеста выписывает женщине десятки сообщений и просит приготовить еду на ее свадьбу, потому что она не может найти нового подрядчика. До свадьбы осталось только 2 недели и пока неизвестно, будет ли на ней еда.