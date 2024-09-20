Каждая невеста добавила что-то свое в платье

Роскошному платью цвета слоновой кости уже около 50 лет. Когда-то бабушка и ее свекровь собственноручно вшивали в него бисер, рассказала Бриттани New York Post.

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Когда бабушка приобрела платье, оно было длинное и имело широкие рукава. Мать Бриттани на свою свадьбу переделала наряд – изменила вырез и укоротила рукава. Новая невеста также хотела добавить свою изюминку в платье.

Семейная реликвия на свадьбе бабушки и матери Бриттани / Скриншоты с видео

Поскольку наряд был великоват на Бриттани, портниха предложила невесте сделать из платья комплект – короткая юбка и топ. Девушка была в восторге от этой идеи, ведь это соответствует ее стилю.

Я всегда планировала использовать платье. Поскольку я хотела надеть его для репетиции, укороченная версия показалась мне лучшим вариантом,

– рассказала невеста.

Бриттани просто влюбилась в новый дизайн и с нетерпением ожидала дня, когда покажется бабушке, которая ничего не знала. Видео со свадебной репетиции набрало более 13 миллионов просмотров. На кадрах видно, как бабушка сначала ничего не понимает, а потом восклицает: "О Боже!". Женщина не могла сдержать эмоций, когда увидела внучку. Она обняла невесту и начала плакать.

Смотрите видео с реакцией бабушки на переделанное свадебное платье:

Для женщины стало огромной честью то, что внучка надела ее свадебное платье. Ей понравилось, как Бриттани переделала наряд под свой стиль.