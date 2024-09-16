Сначала Эдриен пересмотрела предложения от любимых дизайнеров. В то же время они с женихом Райаном оплачивали свадьбу исключительно из собственного кармана, поэтому решила, что тратить 10 тысяч на платье – абсурдно. О своей свадебной эпопее она рассказала в тиктоке.

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Как Эдриен нашла платье мечты

В свадебных бутиках Эдриен перемеряла около 60 платьев. Однако ни одно из них не стало "тем самым". В конце концов, Эдриен выбрала вариант, однако еще попросила свою невестку сходить с ней в любимый винтажный магазинчик.

Я уже выбрала платье для своей свадьбы, но еще не перевела деньги, потому что у меня было странное ощущение, что мне просто нужно немного подождать. Я не собиралась искать или находить платье,

– рассказала блогерша.

Там Эдриен нашла идеальное бальное белое платье. Любовь произошла с первого мгновения. Эдриен заметила, что это был один из тех моментов, когда надеваешь что-то и больше не хочешь снимать. К сожалению, платье было в очень плохом состоянии. В частности, на белой ткани были большие желтые платья.

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К счастью, Эдриен очень любила винтажные вещи и не боялась сложностей. Поэтому она переделала платье. Реставрация обошлась в более 3 тысяч евро. Однако результат превысил ожидания.