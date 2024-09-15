Как отреагировала невеста

Видео со свадьбы мгновенно разлетелось в сети и получило много комментариев. Люди осуждали поступок жениха, хотя сама невеста отреагировала достаточно спокойно.

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На кадрах влюбленные молодожены весело разрезали свадебный торт, а гости поддерживали их возгласами. В один момент жених схватил жену за голову и засунул ее в торт. Девушка была ошеломлена – она смотрела на своего мужа с открытым ртом. Однако тот начал смеяться, поэтому озадаченная невеста также улыбнулась.

Уже через мгновение девушка прикрыла рот рукой и казалось – не могла поверить в то, что только что случилось. Ее красивая свадебная прическа была испорчена, ведь на волосах был фиолетовый крем с торта. Даже если невеста разозлилась на мужа, то не выказала своих эмоций.

Смотрите видео, как жених толкнул голову невесты в торт:

Пользователь, который распространил это видео, подписал его словами "мгновенный развод". Мнение других людей было аналогичным. Пользователи сети осуждали жениха за то, что он испортил образ жены, ведь она старательно готовилась к особому празднику. Многие люди предсказывали паре скорый развод.