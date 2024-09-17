Украшение подобрал маленький мальчик

Ли сделал предложение Мэгги в марте прошлого года и уже в следующем месяце влюбленные должны пожениться. Своей историей Мэгги Прескот поделилась в фейсбуке.

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5 сентября Мэгги ездила в магазин Target. Женщина поняла, что кольцо слетело с ее пальца, когда она была на парковке. Осознание о потерянной драгоценности пришло через 10 минут после того, как это произошло. Мэгги сразу позвонила в Target и рассказала о своей потере. Женщина вернулась на место происшествия и 2 часа искала кольцо.

На видео с камер наблюдения магазина невеста увидела, как маленький мальчик поднял что-то с земли, а потом сел в автомобиль родителей, который был припаркован возле ее машины. Мэгги сразу обратилась в полицию и местные ломбарды.



Невеста переживала, что не вернет кольцо до свадьбы / Фото с фейсбука Мэгги Прескот

Делом занялись правоохранители и сообщили невесте, что получат информацию о семье, которая припарковалась рядом с ее автомобилем, через 2 недели. Когда полицейские получили данные о посетителях магазина, то смогли их найти.

Кольцо ждало свою владелицу

Выяснилось, что мама мальчика все время хранила кольцо с надеждой, что его владелица найдется. Она любезно согласилась отдать украшение. Офицер Спенсер, который занимался поиском кольца, принес драгоценность Мэгги на работу.

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Кольцо найдено, а я выплакала столько слез счастья! Я почувствовала такую большую любовь в этой ситуации и такую большую поддержку. Я очень благодарна всем, кто присоединился к поискам кольца. Спасибо бескорыстному и доброму человеку, который нашел кольцо и хранил его, пока мы искали. Моя вера в человечество восстановилась, – подчеркнула невеста.

Она пошутила, что теперь приклеит кольцо к пальцу, чтобы больше не терять.