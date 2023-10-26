Невеста пошла под венец после того, как ее парализовало: невероятные свадебные фото

Невеста Бриана Зевальд из Канады в день свадьбы сделала своему любимому невероятный сюрприз. Ноги девушки парализованы уже 3 года, однако она смогла прийти под венец, чем поразила всех собравшихся.

В больнице Бриана пообещала, что сможет идти под венец

В августе 2020 года Бриана попала в ДТП и сломала шею. Весь период реабилитации рядом с ней был любимый Райан Борковски.

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Влюбленные вместе уже 8 лет, однако в переломном 2020 году Бриана сказала Райану, чтобы он ее покинул. Она не хотела быть обузой для мужчины и решила его отпустить. Эти слова так разозлили Райана, что после того он начал приходить в больницу к любимой каждый день, а вскоре и сделал предложение.

Девушка пообещала ему, что в день их свадьбы она придет под венец без инвалидного кресла. Бриана оказалась настойчивой и поставила себе цель – несмотря ни на что реализовать задуманное.

Я работала ежедневно на протяжении почти трех лет, чтобы ходить на своей свадьбе. И я имею в виду каждый день. У меня было три часа интенсивной физиотерапии, и это на самом деле было очень много для моего тела,

– рассказала невеста.



Бриана в день свадьбы / Фото OATS AND HONEY PHOTOGRAPHY

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Невеста несколько месяцев тренировалась с родителями

За несколько месяцев до свадьбы девушка начала тренироваться с мамой и папой, ведь именно они должны были помочь ей идти под венец. Физиотерапевт показал родителям, как правильно поддерживать дочь и пользоваться специальными фиксаторами на ноги. Райан не знал об этих интенсивных тренировках любимой. Никто кроме родителей не видел, как девушка встает на ноги.

В день свадьбы погода была невероятной. Бриана в изысканном белом платье подъехала на кресле к дорожке, ведущей под венец. Вскоре к ней подошли родители, помогли с фиксаторами, и девушка смогла подняться. Жених очень растрогался, когда увидел, как его любимая идет. Это был невероятно щемящий момент, когда родители вели дочь под руки.

Затем Бриана и Райан вместе танцевали первый свадебный танец.

Я это сделала, я пошла к Райану в день своей свадьбы с мамой и папой. Я сделала это перед всеми моими друзьями, семьей и теми, кто меня любит и поддерживает,

– подчеркнула Бриана.



Бриана пошла под венец в сопровождении родителей / Фото OATS AND HONEY PHOTOGRAPHY

Девушка призналась, что для нее это был невероятно важный день. Раньше она думала, что никогда не будет иметь свадьбы из-за своей травмы, однако ее мечта осуществилась.

"Последние 3 года показали, что наши отношения способны выдержать сильнейшие штормы. Нас никто не остановит", – сказала Бриана.



Счастливые невесты в день свадьбы / Фото OATS AND HONEY PHOTOGRAPHY