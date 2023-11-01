Пользователь сети TikTok по имени Грета выбрала для своей свадьбы очень откровенное платье. В видео, опубликованном на своей странице, она призналась, что не каждая невеста согласилась бы одеть его.

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Платье-сюрприз

Грета влюбилась в это кружевное свадебное мини-платье. Но когда она его примерила, то оказался довольно пикантный момент. Платье было настолько миниатюрным, что не закрывало нижнее белье невесты.

"Я не думаю, что большинство невест выбрали бы это платье от Ким Кассас как свадебное. Но когда я увидела фотографию, то решила, что должна иметь его", – начала Грета свое видео.

Женщина объяснила, что данное свадебное платье только в одном экземпляре и оно не предназначено для невест "по понятным причинам". Но Грета была в восторге от наряда, поскольку оно абсолютно подходило к ее фигуре.

Я чувствовала себя так комфортно и восхищенно, что никогда не хотела это снимать,

– поделилась она.

Впрочем, ассистенты кутюрье предложили все же добавить нижнюю кружевную юбку и даже специально создали еще кружевные перчатки.

Финальный образ Греты / Скриншот с видео

Грета добавила к образу маленькую сумочку и туфли-лодочки от не менее известных дизайнеров.

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Подписчики уже поддержали финальный образ с дополнительной юбкой. "Рада, что ты добавила кусок ткани снизу", – писала одна из пользовательниц.

В общем, ее видео набрало миллионы просмотров и стало вирусным в соцсети. Также Грета поделилась кадрами с официальной церемонии. Для нее невеста выбрала другое платье, а вот это откровенное стало королевой на ночной вечеринке.