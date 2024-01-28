Замысел невесты удался

Пэйтон не говорила матери о своем замысле. Она тайно вытащила ее свадебное платье из коробки и отнесла в салон, чтобы перешить.

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Платье матери имело длинный шлейф и объемные рукава. Его украшал бисер и кружево, а сзади – огромный бант. Пэйтон решила осовременить наряд и укоротила длину до мини. Кроме того, невеста убрала длинные рукава и открыла декольте. Девушка оставила главную изюминку материнского платья – длинный бант.

Как невеста переделала свадебное платье матери: видео

После свадебной церемонии невеста надела платье матери и весело выбежала в зал., ведь на ногах у нее были кроссовки. Мать была поражена и прикрыла рукой рот, когда увидела дочь. На видео слышно, как женщина восторженно говорит гостям: "Это мое свадебное платье!"

Когда первый шок прошел, мама невесты обняла дочь и принялась внимательно изучать все детали обновленного платья.

Смотрите видео трогательной реакции матери на платье:

Видео Пейтон со свадебным сюрпризом для матери уже собрали 238 тысяч просмотров и много комментариев. Пользователи в восторге от ее идеи.